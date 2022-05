– Du spiller og lærer mens du har det gøy. Det er genialt, sier Emil Nielsen Svaleng.

Han går i fjerdeklasse på Harstad skole, og synes datamaskinen er super for å lære seg gangetabellen.

Emil foretrekker å bruke datamaskin til skolearbeidet. Det er lettere å skrive og holde oversikt.

– Også lærer man seg hvordan man bruker en PC, sier han.

Men én ting foretrekker han å gjøre analogt.

– Jeg liker best å lese i en bok, spesielt Donald. Jeg liker lyden av pocketboken – og lukten. Den er litt spesiell, sier Emil.

Det samme synes lillebror, Simen, som går i andreklasse. Han synes også det er lettere å holde oversikt på datamaskinen.

– I boka må man viske ut, men på PC kan man bare hive ting rett i søppelkurven, sier han.

Allikevel synes han fysiske bøker har en verdi.

– Jeg tror jeg lærer best med boka. Det er det flere oppgaver, og det er lettere å bla tilbake hvis man hopper over en oppgave, sier Simen.

– På PC-en blir jeg av og til kastet ut, og da må jeg ha ny kode for å komme inn igjen. Det tar litt tid.

Simen og Emil synes matte fungerer bra på PC. Foto: Trygve Grønning / NRK

Ønsker nasjonal kvalitetskontroll

Digitale ferdigheter har fått en tydeligere plass i de nye læreplanene, og flere av lærerverkene og verktøyene er på skjerm.

Men hvem sørger for at den pedagogiske kvaliteten er på plass?

Ifølge Utdanningsdirektoratet (Udir) er det er ingen statlig godkjenningsordning verken for digitale verktøy eller digitale læremidler.

– Jeg ønsker at en slik ordning kommer på plass, sier leder for Utdanningsforbundet i Troms og Finnmark, Thomas Nordgård.

Utdanningsforbundet er også opptatt av at lærere må bli hørt når digitale læreverk kjøpes inn.

– Det er ikke politikerne eller administrasjonen i en kommune som er best egnet til å vurdere hva som gir best undervisning. Det er lærerne, sier Nordgård.

Leder i Utdanningsforbundet Troms og Finnmark, Thomas Nordgård, ønsker bedre kontroll av nye digitale hjelpemidler. Foto: Vilde Gjerde Lied / NRK

Flere mangler

Udir har en liste over læremidler som skolene kan få innkjøpsstøtte for, men her er det utviklerne selv som kontrollerer kvaliteten.

I fjor utførte Oslo Economics en undersøkelse av 10 digitale læremidler. Alle hadde mangler knyttet til den universelle utformingen.

Rapporten konkluderte med at nasjonal kontroll trolig vil være den beste løsningen.

Det ønsket ikke Kunnskapsdepartementet tidligere i år. Samtidig mener Kultur- og likestillingsdepartementet at situasjonen er uholdbar.

De sier til NRK at de har nå har god kontakt med de andre departementene for å finne gode løsninger framover.

NRK har ikke lyktes i å få en kommentar fra Kunnskapsdepartementet.

– Må ryddes opp i det digitale kaoset

Flere foreldre opplever at det de ikke har god nok oversikt over skolehverdagen.

– Mange foreldre opplever det vanskeligere å følge opp egne barn. Vi mangler ofte tilganger til plattformene og verktøyene skolene bruker, og får som regel ingen opplæring i hvordan vi finner fram og kan bidra, sier leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Marius Chramer.

Han mener det er store digitale forskjeller på de ulike skolene, og at mye av det handler om kompetanse

– For å lykkes med digitaliseringen i skolen, må vi få på plass et system som kan gi gode svar på hva digitaliseringen av skolen er, og hvordan dette skal innføres og brukes, sier Chramer.

– I tillegg må det ryddes opp i det digitale kaoset som er i skolen i dag.

Leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Marius Chramer, sier flere foreldre har mindre oversikt over barnas skolehverdag. Foto: Marius Fiskum / Marius Fiskum

Mener det trengs flere midler

Ifølge Utdanningsforbundet har digitaliseringen i skolen fungert med vekslende hell i Troms og Finnmark.

– Her hviler veldig mye på kommunal økonomi. Vi ønsker at det stilles flere midler til rådighet, slik at alle får like muligheter til å kjøpe læreverk, sier Nordgård.

Han mener at digitale verktøy gir spennende muligheter i undervisningen, men at det må ligge en god plan bak.

– Det nytter ikke å kjøpe et klassesett med nettbrett og tro at alt er i boks, sier Nordgård.

– En iPad er i seg selv både kjempedum og ganske smart. Skal man ha nytte av digitale hjelpemidler er man helt avhengig av at man vet hva man vil med det og hvordan man bruker det på en god måte.

Udir har utarbeidet veiledere for kvalitet i læremidler.

Disse skal gjøre det lettere for skoler og skoleiere å finne ut hvilke som passer best for dem.

Det blir stadig flere digitale læremidler i den norske skolen, men Utdanningsforbundet etterlyser en kvalitetskontroll fra myndighetene. Foto: Trygve Grønning / NRK

– Det oppstår ofte problemer

På Harstad skole har de kommet relativt godt i gang med digitaliseringen. Der tester lærene og elevene ut de digitale læremidlene sammen, før de kjøpes inn.

Men helt problemfritt er det ikke.

– Det oppstår ofte problemer knyttet til pålogging og lignende. Vi har ingen egen IKT-ansvarlig som kan bistå i slike situasjoner, og ansvaret faller i dag på lærere og ledelsen, sier avdelingsleder på Harstad skole, Even Nielsen.

Men Simen og Emil er stort sett fornøyd med å bruke datamaskinen på skolen.

– Det er lettere enn å skrive for hånd, men av og til klikker den, sier Emil.

Avdelingsleder på Harstad skole Even Nielsen tror en blanding av fysiske bøker og digitale hjelpemidler er best. Foto: Trygve Grønning / NRK