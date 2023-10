– Jeg synes det var rart og hadde problemer med å forstå motivet. Det virket som om at skipet bare dukket opp fordi anledningen bød seg, sier rederisjef ved Havforskningsinstituttet Inge André Utåker.

Det var 11. september i år at det russiske spionskipet «Yantar» plutselig dukket opp nær det norske forskingsskipet «Kronprins Haakon» i Framstredet mellom Svalbard og Grønland.

– Etter 18 timer takket de fint for følget og stakk av. Hva de har oppnådd er umulig å si noe om, men det var nok for å teste vår reaksjon og se hvordan vi håndterte det, sier Utåker.

Rederisjef Inge André Utåker sier det er første gang norske forskningsfartøy har opplevd noe lignende. Foto: Therese Grimstad Pisani / NRK

– Fullstendig unødvendig

Det russiske skipet «Yantar» er ifølge russiske myndigheter et oseanografisk forskningsfartøy. I praksis er det et av Russlands fremste «spionskip». Skipet er tilknyttet den russiske nordflåten.

Allerede fredag i forrige uke kunne USAs ambassadør til Norge Marc Nathanson ovenfor NRK fortelle at han kjente til hendelsen i Barentshavet.

– Jeg var svært overrasket over å høre at et skip fra Polarinstituttet, som åpenbart er et forskningsskip, ble fulgt av et russisk skip. Dette er fullstendig unødvendig. De utfører fredfull forskning i Arktis, sier han.

USAs ambassadør til Norge Marc Nathanson sier han ble overrasket over å høre om hendelsen i Barentshavet. Foto: Henrik Einangshaug / NRK

Ikke opplevd lignende

«Skremmende», «forfulgt», «provokasjon» og «unødvendig». Dette er ord som er brukes i rapportene fra forskere og besetning etter hendelsen. På et tidspunkt ble det russiske skipet oppfattet som «faretruende nærgående».

Timur Chekanov ved den russiske ambassaden i Oslo skriver til NRK at de ikke er kjent med hendelsen.

Inge André Utåker ved Havforskningsinstituttet sier han aldri har opplevd noe lignende.

– Havforskningsinstituttet har ikke erfaring med situasjoner som ligner på denne. I alle fall ikke de siste årene, sier han.

– Må være forberedt på mer

Leder av utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, Ine Eriksen Søreide (H), ønsker ikke å spesifikt kommentere hendelsen i havet utenfor Svalbard.

– På generelt grunnlag vil jeg si at Russland opptrer stadig mer aggressivt, bruker flere sammensatte virkemidler, og noen av handlingene er åpenbart ment å skremme, skriver hun til NRK.

Søreide viser til at Russland benytter seg av en rekke ulike virkemidler for å innhente informasjon om Norge og norske farvann, og for å påvirke norsk opinion.

– Vi står i en dramatisk forverret sikkerhetspolitisk situasjon. Vi og våre allierte må være forberedt på å se mer av slik adferd fra russisk side, skriver Søreide.

Forsker Karen-Anna Eggen tror vi i fremtiden vil se et Russland med økt markeringsbehov. Foto: Mathias Moene Rød / NRK

– Økt markeringsbehov

– Vi må ta innover oss at tiden med lavspenning i nordområdene er over.

Det sier forsker Karen-Anna Eggen ved Institutt for forsvarsstudier. Hun er enig med Ine Eriksen Søreide om at det kan bli flere slike hendelser fra Russland.

– Den nye sikkerhetspolitiske tiden vi er inne i gjør at vi må forvente – og allerede ser – russisk oppførsel og markering lik det vi har sett i Svartehavet i lengre tid. Det betyr flere ubehagelige hendelser, sier Eggen.



– Med økt Nato og amerikansk tilstedeværelse i Arktis, samt Finland og Sveriges inntreden i Nato, vil Russland ha økt markeringsbehov og bruker mer ressurser på å sikre nasjonal kontroll.

I 18 timer fulgte det russiske skipet etter det norske forskningsskipet. Foto: Norsk Polarinstitutt

– Ikke unormalt

Orlogskaptein og forsker ved Sjøkrigsskolen, Tor Ivar Strømmen, mener adferden fra «Yantar» ikke er unormal.

– Det er helt standard at russiske etterretningsfartøy følger med på norske aktiviteter og er nærgående – innenfor det som er havrettens og sjørettens grenser, sier Strømmen.

Han kan ikke se noen brudd på havretten eller sjøretten etter å ha lest rapporten fra forskningsskipet «Kronprins Haakon».

Orlogskaptein og forsker ved Sjøkrigsskolen, Tor Ivar Strømmen, sier han ikke får høy puls av å høre om hendelsen i Barentshavet. Foto: Valentina Baisotti / NRK

– Samlet sett gjør ikke russerne noe galt, så lenge de ikke hindrer det norske forskningsskipet. At det kan oppfattes som provoserende eller skremmende er en helt annen sak, sier Strømmen.

Til sammenlikning ligger de norske etterretningsskipene «Marjata» og «Ægir» stadig i russisk økonomisk sone utenfor Kolahalvøya.

– Det kan jo også oppleves som nærgående, sier han.

Dette er Yantar Ekspander/minimer faktaboks Offisielt et forskningsfartøy som styres av Nordflåtens senter for dypvannsforskning, GUGI.

I vestlige militære og etteretningskretser ansett som Russlands fremste spionskip.

Har to bemannede ubåtsystemer ombord, som begge har gripearmer og kan operere på kabler og rør ned til 6000 meters dyp.

Har også ulike typer fjernstyrte undervannsdroner (ROV) som kan settes i vannet.

Kontrolleres direkte av det russiske forsvarsdepartementet.

Har hjemmehavn i Olenjabukta, 20 mil fra Kirkenes. Kilder: BBC, Ina Holst-Pedersen Kvam, HI Sutton.

Vurderer å endre praksis

Rederisjefen ved Havforskningsinstituttet, Inge André Utåker, sier at til tross for at hendelsen i Barentshavet var en ny erfaring, har de erfaring med andre aktiviteter fra Russland.

– Vi ser fra tid til annen at Russland varsler at de skal gjennomføre skyting i Barentshavet. Da setter de opp et veldig stort område for dette. Ofte blir ikke skytingen utført.

– Vår praksis har vært å gå ut av disse skytefeltene, mens fiskeflåten ofte blir værende. Vi vurderer å endre den praksisen, sier Utåker.

Han sier at det ikke dreier seg om å ta noen risiko, men om å få utført forskningen.

– Det er ikke slik at vi er forpliktet på noe slags vis å respektere et skyteområde. Det er uansett den skytende båten som har ansvar for sikkerheten, sier Utåker.