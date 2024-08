Saken oppsummert: Jarfjord i Finnmark har hatt besøk av flere bjørner denne sommeren. Lokalbefolkningen og forskere frykter konfrontasjoner – særlig med binner som har unger.

Bjørnestammen i Finnmark trekker nordover og blir nærgående i mange forskjellige områder samtidig, men årsaken er ukjent.

Forsker Paul Eric Aspholm etterlyser raske tiltak fra myndighetene for å få kunnskap om situasjonen i Finnmark.

SNO-direktør Veronica Sahlén sier at en bjørnepopulasjon som har begynt å bevege seg inn i nye områder, er et mønster som er kjent fra andre steder.

– Det er bjørnespor overalt. Folk ser bjørn, de går mellom husene, og dyrene våre reagerer på at det er bjørn i området, sier Arnfinn Vonka, melkebonde i Jarfjord.

I sommer har det vært observert bjørner flere ganger i bygda i Sør-Varanger, rett ved den norsk-russiske grensa. Så nærgående har bjørnene vært at de har dukket opp i hagene til folk.

iFinnmark omtalte denne saken først.

Mina Grav fikk oppleve at en liten bjørnunge kom inn i hagen. Bare en halvtime før hadde hun vært i hagen sammen med samboeren. Du trenger javascript for å se video. Mina Grav fikk oppleve at en liten bjørnunge kom inn i hagen. Bare en halvtime før hadde hun vært i hagen sammen med samboeren.

Finnmark er sammen med Hedmark det fylket i landet der det er registrert flest bjørn. Vonka sier det alltid har vært bjørn i området, men befolkninga har aldri opplevd å ha bjørnene så tett på som de har nå.

Ifølge han blir kyrne på gården og hestene til naboen urolige og redde når det er bjørn i nærheten.

– Det er en traumatisk opplevelse for dyra når de dag etter dag er redde for å gå ut av fjøset. Istedenfor å stå i ro eller gå rundt og spise, bruker de tida si på å løpe vekk fordi det kommer en bjørn, sier Vonka.

En bjørn ble i mai skutt i Jarfjord, etter å ha jagd rein.

Arnfinn Vonka skal en gang ta over familiens melkegården på Kulpmo i Jarfjord. Den økte bjørnestammen bekymrer han. Foto: privat

Redd for at noe er alvorlig galt i naturen

Situasjonen i Jarfjord bekymrer også forsker Paul Eric Aspholm. Han har jobbet med bjørneforskning ved Nibio Svanhovd i Pasvik i en årrekke. Nå følger han og kollegaene situasjonen nøye.

– Vi ser at bjørnen blir nærgående i mange forskjellige områder samtidig, og at hele bjørnestammen i Finnmark trekker nordover. Men vi forstår ikke hvorfor dette skjer.

Forskeren sier han er redd for at noe er alvorlig galt i naturen, som gjør at bjørnen flytter på seg.

– Det er blitt mer bjørn i Jarfjord, Austertana og Lakselv. Samtidig blir det mindre bjørn i de tradisjonelle bjørneområdene, som i de indre delene av Anarjohka og Pasvik.

Paul Eric Aspholm er forsker ved Nibio Svanhovd i Finnmark. Han er bekymret for at flere bjørner trekker ned til folk. Foto: NIBIO, Svanhovd

Ikke bra at bjørn trekker mot mennesker

I Jarfjord har befolkninga møtt binner med unger i bygda. Aspholm tror lukta og lyden fra mennesker gjør at binnene kan skjule seg for hannbjørner.

– Det vi ser tegn på nå, er at binner med unger og unge bjørner som er ute på egen hånd, søker ned til folk. Og så følger tydeligvis noen hannbjørner etter disse.

Ifølge Aspholm er hannbjørnene ute etter å finne en binne å pare seg med.

Men bjørner som trekker mot folk, er ikke bra, sier han. Spesielt ikke når det er binner med unger.

En konfrontasjon mellom bjørnemor og mennesker er det Aspholm frykter aller mest.

Det verste scenarioet han kan tenke seg, er at et barn som går med hund, kommer mellom en bjørnebinne og ungene hennes.

– Kommer du mellom ungen og binna, får du juling – bjørnejuling. Mora vil forsvare ungen sin. Og det kan være ubehagelig, for å si det mildt.

Etterlyser raske tiltak

Statens Naturoppsyn (SNO), som jobber i felt for miljøforvaltninga, er i området og registrerer det som skjer.

Aspholm etterlyser flere tiltak. Samtidig har ikke Nibio Svanhovd penger til å drive forskning på dette nå.

Han mener myndighetene derfor må ta raske grep for å få inn kunnskap om det som skjer i Finnmark.

– Akkurat nå har vi mange bjørner her, men vi vet ikke hvor mange, eller hvorfor de har samlet seg her. Vi kan få problemer hvis en bjørn blir gående nær folk lenge. Da endrer den atferden sin.

Ikke unikt at bjørnen flytter til nye områder

SNO-direktør Veronica Sahlén er ikke like bekymret for utviklingen.

Hvis bjørnepopulasjonen i Finnmark har begynt å bevege seg inn i nye områder, så er det et mønster som er kjent fra andre steder, ifølge henne.

Dette har skjedd flere steder i Sverige, der bestanden av bjørn er mye større enn i Norge.

Veronica Sahlén, direktør i SNO, sier det ikke er unikt at bjørnen flytter til nye områder. Foto: SNO

SNO-direktøren sier hun har forståelse for at flere møter med bjørn kan oppleves som ubehagelig for befolkninga.

– Det vi kan si, er at det ikke er unikt. Det er ikke noe som tilsier at det er avvik i det mønsteret vi kjenner til fra andre steder. Men man skal selvfølgelig ha respekt for store ville dyr.

Sahlén sier man kan sette i gang skremmetiltak for å få bjørnene til å trekke seg vekk. Hittil har imidlertid ikke det vært aktuelt.

Hunnbjørnen som ble skutt i Jarfjord i mai 2024, lot seg ikke jage vekk fra nyfødte reinkalver. Foto: Statens naturoppsyn / Miljødirektoratet

I Sverige lar de bjørnen være i fred

Forsker Ole-Gunnar Støen er en del av et Skandinavisk bjørneprosjekt som studerer økologi og forvaltning av brunbjørn i Skandinavia.

Støen sier han ikke kjenner situasjonen i Finnmark godt nok til å uttale seg. I Sverige, der han har god oversikt, blir det ofte observert binner med unger og yngre hannbjørner nær folk.

Seniorforsker Ole Gunnar Støen leder bjørneprosjekter i Sverige. Foto: NINA

Han sier praksisen i Sverige er at folk lar bjørnen være i fred

– Bjørner vil helst ikke være nær folk. Binner med unger og unge bjørner benytter seg av området fordi det er færre store hanner der. Men lar man dem være i fred, så vil de som oftest trekke seg bort. Det er det forskningen fra Sverige konkluderer med.

Færre har sendt inn bjørnebæsj

Det er Rovdata som har ansvaret for overvåkinga av brunbjørn i Norge, og som har oversikt over hvor mange individer det er i landet.

I denne overvåkinga er forskerne avhengig av at befolkninga melder ifra om funn av avføring, spor og observasjoner av bjørn.

Veronica Sahlén sier det er vesentlig færre innmeldte observasjoner og innmeldte prøver i år enn tidligere år fra Finnmark.

– Vi vil oppfordre befolkninga til å melde ifra om bjørneobservasjoner, så vi kan dokumentere og sende inn til DNA-analyse. Det vil bidra til å få et kunnskapsgrunnlag om antall bjørner og hvor de kommer fra.