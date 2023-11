Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks • Ordfører i Storfjord kommune, Geir Varvik, krever tryggere veier i Nord-Norge etter å ha opplevd farlige situasjoner med steinblokker på veien.

• Flere veiprosjekter i kommunen trenger oppgradering, inkludert strekningen Nordkjosbotn – Oteren på E6/E8, E8 ved riksgrensa til Finland og en eldre tunnel på E6.

• Regiondirektør i NHO Arktis, Sigrid Ina Simonsen, mener at Nord-Norge bør prioriteres i Nasjonal Transportplan (NTP) for å fremme næringslivsutvikling.

• Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård erkjenner avstandsulempene i nord, men mener at prioriteringene må vurderes over lengre tid.

– Vi må kreve at veiene våre blir tygge. Det kan ikke være sånn at trafikanter i nord må følge med om det kommer steinblokker trillende mot veibanen.

Det sier ordfører i Storfjord kommune i Troms, Geir Varvik (H).

I fjor sommer kom han kjørende på E6 mellom hjem- og arbeidsstedet, like etter at en diger steinblokk hadde nådd veien.

Slik så det ut etter at steinblokka hadde truffet hovedfartsåra i Nord-Troms. Foto: Hallgeir Naimak / NRK

En video tatt på den andre siden av fjorden viste at steinblokken hadde løsnet og rullet flere hundre meter ned fjellsida.

Ordføreren sier at de har kjempet i flere år om å bygge tunnel på den ulykkesbelastede strekningen.

– Må slutte å ta ut prioriterte veier

Det er ikke det eneste veiprosjektet på europavei i kommunen som trenger oppgradering.

Den to mil lange strekningen Nordkjosbotn – Oteren på E6/E8 ble overført til Nye Veier for to år siden.

Etter mangeårig kamp skulle endelig strekningen prioriteres. Champagnen ble sprettet. Nå er ventetiden på minst seks år, ifølge Varvik.

Fjellovergangen på E8 mot finskegrensen og en eldre tunnel i et rasutsatt område på E6 har også vært inn og ut av NTP.

– NTP må være det planverket her til lands som har dårligst holdbarhet. Den ene dagen er du høyt på lista. Året etter må du finne gravølet, for du er like langt som du var ti år før.

Mener infrastrukturen hindrer utvikling

Sigrid Ina Simonsen, regiondirektør i NHO Arktis, mener at det nå er Nord-Norge sin tur å bli prioritert i NTP.

– Jeg vil si at samferdselsutfordringen vår er en av de største flaskehalsene vi har. Da tenker jeg på infrastrukturen vi har på vei, bane, havn, flyrute.

– Alle kommunikasjonskanalene vi har, er flaskehalser for vekst i næringslivet.

Tall viser at Troms og Finnmark i inneværende periode bare får 1,2 prosent av 1200 milliarder i Nasjonal Transportplan (NTP).

– Det kan virke som vi må være mye tydeligere i våre bestillinger til sentrale myndigheter, sier Ina Sigrid Simonsen. Foto: Per Inge A. Åsen / NRK

Simonsen mener at et samferdselsløft vil å gi næringslivet i nord bedre vilkår.

– Vi har bare 9 prosent av befolkningen. Må argumentere være mye sterkere for å få igjennom store samferdselsprosjekter i nord?

– Hadde vi hatt minst 9 prosent av samferdselsbudsjettet, så skulle vi nok sagt oss fornøyd. Men vi er ikke langt fra det målet, sier Simonsen.

– Dimensjonert for en annen tid

Det er mange smale, rasutsatte og trafikkfarlige veier i Nord-Norge.

– Vi har en E10 som er dimensjonert for en annen tid, sier Line Samuelsen, daglig leder i Destination Lofoten.

– Om de kommer med båt til gjestene våre, så er det på en måte E10 som blir flaskehalsen, sier Line Samuelsen. Foto: John Inge Johansen

Hun beskriver E10 som pulsen i Lofoten. Der det er mye trafikk.

Samuelsen viser til at det daglig kjører flere lastebiler fra fiskerinæringen på veien. Den benyttes også mye av turister i hopetall som besøker regionen.

– Turismen kommer til å øke. Da tenker vi at vi er nødt til å bli prioritert også i Lofoten.

Erkjenner avstandsulemper

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård nylig var i Tromsø for å få innspill fra politikerne og næringslivet i nord til neste NTP.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) erkjenner at Nord-Norge har andre avstandsulemper enn landet for øvrig. Foto: Christine Breivik Øen

Han mener at når en skal se på hvilke type ressurser samfunnet bruker på infrastruktur, må det måles over lang tid.

– Å se på et enkelt år for å vurdere hva man prioriterer i en landsdel, er nok litt for enkelt. Men jeg erkjenner jo at det er andre avstandsulemper i nord enn det er andre steder, som kan påvirke prioriteringene.

Ministeren viser til at det er flere elementer i samferdselspolitikken som ikke inngår i NTP.

Han viser til FOT-rutene, som regjeringa nylig ga en milliard ekstra til.

– I tillegg er fergeløftet vårt innfridd med reduserte fergepriser. Så det er elementer som ligger utenfor NTP som har kommet også denne landsdelen til gode, sier Nygård.

Ber om politisk kraftsamling

Storfjord-ordføreren er glad for NHO Arktis krever bedre veier i nord. Varvik ber kolleger gjøre det samme.

– Jeg tenker at har du en prioriteringsliste for infrastrukturplaner, så følg den. Om vi skal tenke samfunnsøkonomisk, så vil det ikke bli bygget en vei i nord. Men skal det bo folk her, må vi politikere jobbe sammen mot dette som felles mål.