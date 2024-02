Da den svært sterke vinden kom til Harstad torsdag formiddag, løsnet takdeler fra sykehuset.

Ifølge redningsarbeiderne, intervjuet av Harstad Tidende samme dag, ble rundt 1.600 kvadratmeter av taket i 7. etasje revet bort av ekstremværet.

Fredag melder UNN Harstad at en befaring har avdekket betydelig skader og fortsatt mye løst materiale.

– Det vil ta minimum tre til fire måneder å utbedre skadene, varsler UNN Harstad.

Derfor blir helikopterlandingsplassen stengt på ubestemt tid. I mellomtiden brukes helikopterlandingsplass på Stangnes, fem kilometer unna sykehuset.

Taket på UNN Harstad har fått store skader etter stormen Ingunn. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Det står i sterk kontrast til det driftsleder på UNN Harstad Gina Johansen sa til NRK tidligere på dagen:

– Vi kan forhåpentligvis åpne i løpet av formiddagen. Men vi må være sikker på at alle løse deler er fjernet, sa Johansen til NRK.

Helikopterlandingsplassen spyles og ryddes. Foto: NRK-tipser / NRK

Sykehuset var i rød beredskap i flere timer, og politiet sperret av området rundt sykehuset. Verken ansatte eller pasienter fikk forlate sykehuset mens været herjet som mest.

Også noen områder i Nord-Norge er uten strøm, og enkelte bygder er isolerte med stengte veier.

Omfattende skader

Cirka 800 kvadratmeter av totalt 1600 av taket forsvant i vinden. Takrestene lå strødd omkring i området rundt sykehuset.

– Skadene er omfattende. Vi har hatt personell på jobb til langt utpå natt for å rydde og sikre taket. I dag har vi hovedfokus på å kartlegge skader og sikre bygget slik at vi slipper følgeskader, sier driftslederen.

Torsdag skrev Harstad Tidende at i tillegg til selve taket, ble et gitter på en ventilasjonssjakt på toppen av sykehusbygget også blåst bort av ekstremværet «Ingunn».

De første innleide håndverkerne fra selskapet Volt ankom klokken tolv. Senere på dagen kom flere til «unnsetning».

– Jeg synes det er kjempemessig å bli innleid til et oppdrag av denne typen, det er god reklame for bedriften. Det er veldig friskt og fint å jobbe på taket, sa håndverker Kim Isaksen til avisa.

Det har begynt å lekke i de øvre etasjene på UNN Harstad etter stormen Ingunn fjerna store deler av taket. Foto: Eirik Hind Steen / NRK

Måtte overnatte på flyplass

Flytrafikken i Nord-Norge har også vært rammet av uværet. Ved Tromsø lufthavn måtte mange passasjerer overnatte på grunn av innstilte og utsatte fly.

Fredag morgen er flere fly i lufta igjen, men fortsatt er det mange passasjerer som venter på å komme seg av gårde.

– Jeg har aldri opplevd at så mange mennesker har vært strandet på flyplassen, sier lufthavnsjef Ivar Helsing Schrøen til NRK.

Følgande avgangar er utsett og innstilte i Tromsø: Ekspander/minimer faktaboks 06:15 Oslo – Ny tid 12:10

08:15 - Oslo - Innstilt

08:20 Lakselv – Ny tid 11:40

08:30 Bodø - Ny tid 09:00

08:30 Stokmarknes - Ny tid 09:00

09:05 Paris - Ny tid 09:50

09:10 Helsinki – Innstilt

09:25 Oslo – Ny tid 10:40

10:20 Bodø – Ny tid 10:30

Sjekk avinor.no

Omfattende databrudd

Norsk helsenett hadde torsdag to pågående feil på de svært viktige datalinjene mellom sykehusene i Tromsø og Bodø. De drifter tjenestene helsenorge.no, kjernejournal og e-resept. To av tre tilgjengelige føringsveier for data var ute av drift – trolig på grunn av uværet.

En av feilene ble torsdag reparert. Retting av den siste feilen skjer fredag.

– Med alternativ trasé og 1 av 2 feil rettet er Stamnettet tilbake i normal drift. Vi følger den resterende feilen videre via normal saksflyt, skriver Norsk helsenett fredag. .

Fortsatt veier stengt i Troms.

Flere bygder isolerte

– Vi har flere fylkesveier som er stengt etter uværet. Akkurat nå er Europaveiene og riksveiene åpne i Troms, sier Håvard Langmo ved Vegtrafikksentralen til NRK.

Fredag formiddag var flere bygder fortsatt isolerte. Ytre Aune nord for Harstad, bygda Å sør på Senja og Tamokdalen er blant bygdene som enda ikke har fått åpnet hovedveien sin.

– Vi ber folk være tålmodige og følge med på Vegvesenets trafikkmeldinger, sier Langmo.

En rekke veistrekninger i Finnmark var også stengt. Bygder i Nordkapp og Lebesby er isolerte.

I tillegg er hovedveier over Børselvfjellet og Ifjordfjellet fortsatt stengt.

Fortsatt var deler av Senja og Balsfjord uten strøm fredag formiddag. Foto: Skjermdump Arva

Flere tusen uten strøm i Nord-Norge

Situasjonen i Troms er at vi har 383 kunder uten strøm, sier William Pedersen på driftssentralen til nettselskapet Arva.

Arva har lokalisert feilen på to av tre hovedplasser der strømmen er borte.

– Vi holder på med feilretting og det vil mest sannsynlig vare utover dagen. I løpet av dagen ser vi for oss at vi har utbedret dette i stor grad, sier Pedersen.

To områder ute på Senja, og i Balsfjord.

I tillegg melder nettselskapet Noranett i Sør-Troms at 18 strømkunder er uten tilgang på strømnettet på Rolla i Ibestad kommune og Grytøy nord for Harstad.

I Nord-Troms melder nettselskapet Vissa, ifølge Framtid i Nord, at 144 strømkunder på to øyer i Skjervøy fortsatt er uten strøm etter uværet.

Area avdeling Nordkyn melder på Facebook det er en feil på linja mellom Hopseidet og Skjånes.

De har nå mannskaper ute som jobber med feilsøking.

Det er også feil på høyspentavgreiningen til Kåven i Gamvik. Her anbefaler nettselskapet kundene som har halv spenning om å frakoble elektriske artikler.

Strømproblemer på Andøya og i Lofoten

I en periode var også hele Andøya, med 4000 strømkunder fri for strøm torsdag. Nå har de fleste på øya fått strømmen tilbake.

Nettselskapet Noranett har jobba gjennom hele natta, forteller ordfører Kjell Are Johansen.

– De har fått reist nytt stolpepunkt. Og de er i ferd med å koble kundene tilbake. Nå er om lag 900 uten strøm.

Situasjonen i Lofoten har vært dramatisk. Men nettselskapet Elma har nå fått delvis kontroll på situasjonen.

Fortsatt er 976 strømkunder i Lofoten, hovedsakelig på yttersida av Vestvågøy, og områder ved Stamsund, enda frakoblet strømnettet.