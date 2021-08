– Vi har bevist at han hadde rett og jeg hadde feil, erkjenner Martin Sørensen ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Han er overlege på Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet, og fikk for tre år siden et besøk på kontoret som fikk han til å rynke på nesa.

Nils Erik Bjørklund har i over 30 år slitt med allergisymptomer på høsten. Etter å ha sett et Tv-program slo det han at årsaken kan være bjørkrustsopp. Det var dette forslaget overlegen rynka på nesa av.

Overlege Martin Sørensen. Foto: Martin Hall Larsen / NRK

– Ikke kom å plag meg med dette, det er ingen som vet hva det er. Det er ei uløst gåte, sa jeg til han, sier Sørensen.

Bjørklund ga seg ikke, og neste høst hadde han med seg en neve bjørkeløv.

– Vi tok prikktester på armen, og hele armen reagerte, sier Sørensen.

Først i verden

Det førte til en pilotstudie med 30 pasienter fra Troms-regionen som har samme plager som Bjørklund. I tillegg deltok kontrollpersoner uten allergi i studien.

Resultatet er tydelig: de som har symptomer reagerte på bjørkrustsoppen.

Med disse funnene er UNN de første i verden til å beskrive bjørkrustsopp som årsak til allergi på høsten.

Kitty Alice Lokøy Bøyum fra Storslett er pilotstudiens siste pasient. I ett år har hun venta på denne dagen.

– Jeg ble litt entusiastisk over det Martin sa, så jeg var ute i skogen og testa selv. Det er ikke å anbefale, men jeg klarte ikke å vente i ett år på svaret, sier hun.

Den siste uka har hun ikke tatt allergimedisinen sin. Så dårlig har hun ikke vært på 30 år.

– Jeg håper jeg får lønn for strevet, sier Bøyum før hun går for å teste seg.

Inne på laben tas begge armene i bruk. På den ene perforeres huden med blant annet ekstrakter av husstøvmidd og timotei. På andre armen perforeres bjørkrustsopp. Så er det bare å vente på en reaksjon. Etter 15 minutter skal armene sjekkes. Overlegen følger spent med.

Kitty Alice Lokøy Bøyum er med på UNN sin pilotstudie som beskriver allergi mot bjørkrustsopp. Du trenger javascript for å se video. Kitty Alice Lokøy Bøyum er med på UNN sin pilotstudie som beskriver allergi mot bjørkrustsopp.

På armen med bjørkrustsopp klør det. Det begynner også bli rødt. Overlegen puster ut.

– Det er en lettelse å se at det slo ut, sier Sørensen.

– Tror det vil hjelpe mange

Bøyum kan endelig klø på armen. Også hun smiler lettet ut. Hun er ikke i tvil om at studien vil kunne hjelpe mange som har allergisymptomer om høsten.

Med ei lita nål perforeres huden og de ulike ekstraktene føres inn. – Det er bedre enn kniven min, sier Bøyum som for ett år siden testa seg på egen hånd. Foto: Marita Andersen / NRK

Selv er hun glad for at Nils Erik Bjørklund kom med sin hypotese til Sørensen, og at han ikke ga seg.

– Takk Vårherre, sier jeg. Og takk til mannen som kom fram med det, jeg tror han kommer til å hjelpe mange, sier Bøyum.

– Det er helt fantastisk, sier Bjørklund selv.

Han har også vært med på pilotstudien, og er glad for at overlegen og UNN etter hvert begynte å undersøke om mistanken hans om allergi på høsten kunne stemme. I rundt 30 år har han slitt med allergisymptomer hver eneste høst.

Overlege Martin Sørensen var skeptisk til Bjørklunds allergi-mistanke. Etter å ha utført en pilotstudie, erkjenner han nå at han tok feil. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Etter hvert er det mange som har sagt at de har vært plaga om høsten, men man har aldri visst hva det kom av, sier Bjørklund.

Ønsker frivillige til større studie

Han mener det er gode nyheter for dem som sliter med allergisymptomer om høsten.

– Når du vet hva problemet er, kan du prøve å unngå det. Da kan man ta en del forholdsregler om å ikke dra til områder med mye bjørk og ikke dra på bærtur. Eller sånn som meg: dra på ferietur til andre plasser for å unngå den verste tida, sier han.

Ved å prikkteste pasientene i pilotstudien, kunne man se at bjørkrustsoppen skapte reaksjon på huden. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Han håper funnet vil føre til en allergimedisin retta spesifikt mot bjørkrustsopp i fremtida.

Bjørkrustsoppen finnes i størst grad i Troms og Finnmark og Nordland, men også fjell- og dalstrøkene i Sør-Norge, som Gudbrandsdalen, Østerdalen og Hallingdal, kan ha store forekomster av soppen om høsten.

For å kunne konstatere at man faktisk kan være allergisk mot bjørkrustsopp, må UNN gjøre en større studie. Det trenger de minst 100 pasienter til.

– Da må vi ha folk fra området hvor det er mye bjørkrustsopp. Det er for voksne mellom 18 og 75 år som har plager med allergi i august/september, og som plutselig forsvinner i oktober når frosten kommer, sier overlege Martin Sørensen.

I tillegg til pasienter fra Nord-Norge, håper han også folk fra fjell- og dalstrøkene lenger sør i landet tar kontakt.