UNN brøt loven: Mener faren ble pint til døde

Statens helsetilsyn er ikke nådig i en tilsynsrapport etter et dødsfall ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) i 2018.

En eldre pasient med muskelsykdom var innlagt på Hjerte- og lungeavdelingen fordi han hadde pusteproblemer. Han hadde med seg en assistent fra kommunen som skulle bistå han med å kommunisere med legene.

Denne dagen gikk det alvorlig galt, viser dokumenter NRK har fått tilgang til.

Mannen var avhengig av jevnlig bruk av forstøverapparat og hostemaskin. En hjelpepleier hadde gitt et ferdig montert forstøverapparat til assistenten. Men ingen hadde åpnet ventilen.

– Pasienten ga uttrykk for ubehag, han banket i sengen. Assistenten stoppet behandlingen, men pasienten virket bevisstløs, står det i rapporten.

Pasientens lunger ble utsatt for høyt trykk. De trodde han hadde fått hjertestans, og ga han hjerte-lunge-redning. Formen kom seg.

Tre timer senere ble han derimot raskt dårligere.

– Vred seg i smerter

– De pårørende opplevde at pasienten hadde forferdelige smerter, de kjente ham nesten ikke igjen ettersom hele hodet var lilla og «så ut som det hadde eksplodert», står det i rapporten.

Røntgenbilde viste at lungene hadde punktert, og han hadde ribbensbrudd.

Pasientens familie har en klar oppfatning av at han ble «pint til døde», sier bistandsadvokat Sondre Stier Thorbergsen til NRK.

Sykehuset har skrevet i journalen hans at han ble rolig, og sovnet inn senere på kvelden. Pårørende mener pasienten ikke fikk tilstrekkelig smertestillende.

– Han rullet med øynene og beveget hodet fra side til side på grunn av smerter, har de fortalt til helsetilsynet.

Til TV 2, som omtalte rapporten først, beklager Medisinsk fagsjef ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Haakon Lindekleiv hendelsen. Den samme e-posten har NRK fått.

– Dette er en alvorlig hendelse som UNN ønsker å beklage på det sterkeste. Vi varslet selv saken til Statens helsetilsyn, og vi er enig i Helsetilsynets konklusjon om at helsehjelpen ikke var forsvarlig, skriver Lindekleiv.

(se utdypende svar lenger ned).

Medisinsk fagsjef ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Haakon Lindekleiv, beklager hendelsen, og erkjenner at pasienten ikke fikk forsvarlig helsehjelp. Foto: Per-Christian Johansen, Universitetssykehuset Nord-Norge

Gjorde sykepleiers jobb

Statens helsetilsyn konkluderer altså med at mannen ikke fikk forsvarlig helsehjelp.

– Hendelsene under innleggelsen anses å ha bidratt til pasientens dødsfall, står det i rapporten.

I tillegg påpeker de at:

Det er mangelfull organisering og styring ved lungemedisinsk avdeling

Rutiner for opplæring av utstyr ble ikke fulgt

De ansatte har hatt høyt arbeidspress, og over tid mye utskiftning av sykepleiere uten at de nye har fått tilstrekkelig opplæring

Ledelsen skal ha vært klar over dette. Ifølge rapporten fikk assistenter, hjelpepleiere og helsefagarbeidere ansvar for å gjøre sykepleieroppgaver fordi de var mest erfaren.

Det hadde også blitt rutine at assistenter fra kommunen bisto pasientene med forstøvermaskin og hostemaskin når pasienten var innlagt. Det ser helsetilsynet alvorlig på. Assistenten den fatale dagen hadde aldri brukt sykehusets utstyr før, men fikk ingen opplæring.

Sykehuset får også kritikk fordi de ikke har sikret at pasienter ved avdelingen fikk forsvarlige helsetjenester.

Sykehuset har flere planlagte tiltak de skal gjennomføre for å rydde opp på avdelingen. Foto: UNN

Anmeldt til politiet

Pasientens datter følte seg avvist fra sykehuset da hun ønsket en forklaring på hva som hadde skjedd. Hun sliter med å bearbeide hendelsen.

– For meg ble alt jeg hadde vært vitne til vanskelig å ta inn over meg og svært traumatisk. Bildene og lydene av sånn jeg så og opplevde min far de siste timene, samt at han døde på en så forferdelig og uverdig måte, innhenter meg og gjør det vanskelig for meg å komme meg videre, sier datteren til TV 2.

Saken etterforskes nå av politiet, men NRK har foreløpig ikke fått kontakt med dem.

UNN har i etterkant av hendelsen iverksatt flere strakstiltak for å styrke pasientsikkerheten på lungemedisinsk avdeling.

– Vi hadde ikke god nok organisering, styring og koordinering av denne behandlingen, skriver medisinsk fagsjef, Haakon Lindekleiv.

Oppfølgingsarbeidet følges tett av sykehusledelsen.

– Vi erkjenner at vi ikke har klart å møte behovene til de pårørende godt nok. Dette ber vi om unnskyldning for. Både Helsetilsynets rapport og de pårørendes kritikkpunkter er sentrale i vår pågående oppfølgning.

Statens helsetilsyn vil følge opp tilsynet, og sikre at tiltakene som UNN har sagt at de skal gjennomføre, blir gjort.