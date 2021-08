Hudlegens seks kviseråd

Bedre hudpleie for de med lette plager – aggressive medisiner for de med store plager. Her er hudlege Michael Zanganis råd for å bli kvitt kvisene.

1. Gode rutiner for hudpleie

De fleste bør begynne med å starte med godt hudstell. Rens huden morgen og kveld med en rens laget for aknehud, bruk skrubb for å åpne porene og noe som regulerer talgproduksjonen (Salisylsyre).

2. Bedre kosthold

Kosthold trenger ikke ha noe med kviseutbruddet å gjøre. Men noen er genetisk disponert for at det kan ha en effekt. De kan ha nytte av å redusere spesielt inntaket av raske karbohydrater.

3. Stress ned

Stress har mye å si for kviseutbrudd. I eksamenstiden kommer det ekstra mange pasienter til hudklinikkene. Stresset øker hormonproduksjonen som igjen kan føre til kviser.

4. A-vitaminer eller antibiotika

Ved moderat til alvorlig akne bør man kontakte lege som kan foreskrive en kombinasjon av antibiotika, Vitamin A syre og benzoylperoksid.

5. Hormonbehandling

Det viser seg at p-piller er en god behandling for kviser. Hvis antibiotika ikke hjelper er p-piller eller antitestosteron et alternativ for kvinner, hvis det er tilrådelig.

6. Isotretinoin

Den mest effektive behandlingen mot kviser er isotretinoin. Den har bivirkninger man må være klar over som tørr hud og tørre slimhinner.