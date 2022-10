Isak Brox Krane (14) fra Tromsø spør seg om han en dag plutselig vil få bruk for jodtablettene som ligger i beredskap i skapet hjemme.

– Jeg tror det er mange ungdommer som blir bekymra når det er så mye i media om krigen. Spesielt siden vi er blant dem som er mest på sosiale medier og internett, og får servert mye av disse nyhetene der.

– Når vi i tillegg ser at mange unge sliter med sin psykiske helse, så er det nok mange som sliter litt ekstra når de får enda flere dårlige nyheter.

Russland presenterer et helt annet bilde av krigen til sine innbyggere enn det vi i Vesten får servert. Du trenger javascript for å se video. Russland presenterer et helt annet bilde av krigen til sine innbyggere enn det vi i Vesten får servert.

Krane tror særlig at unge i hans landsdel kan føle på en ekstra bekymring, med tanke på den geografiske nærheten til Russland.

Hjembyen hans har de siste årene også blitt vert for en havn for allierte atomdrevne ubåter.

– Vi er jo absolutt et militært mål når man har stasjonert militære styrker så nært oss. Det går ut over alle i Tromsø.

– Det er skummelt, og det tror jeg mange ungdommer her synes, sier han.

Han får støtte av Ada Romsdalen (18) ved Skien videregående skole. Også hun blir påvirket av nyhetene om krigen, og sier hun «kjenner det i brystet».

Ada Josefine Romsdalen (18) er Vestfold og Telemarks fylkesleder i Senterungdommen, og går på Skien videregående. Hun er bekymret over det som skjer i Ukraina. Foto: Hege Therese Holtung / NRK

– Jeg kjenner på et sinne. Men også på en uro for at det skal bli verre i Ukraina. Jeg blir lei meg, for det er så mange uskyldige mennesker denne krigen går ut over.

– De som sliter mest med dette er kanskje noen av dem som ikke prater så mye om det. De som er mest redde holder det nok for seg selv, tror Romsdalen.

Derfor er det viktig at voksne tar opp temaet i klasserommet og rundt middagsbordet, mener hun.

– Ta pause fra nyhetene

Krane sier at å ha oversikt over nyhetsbildet til enhver tid fører til mindre bekymring for hans egen del.

Men psykolog Kai Krogh mener det kan være lurt å ta en pause fra nyhetsstrømmen.

– Forskning viser at de som blir mest påvirket av denne typen uro i omgivelsene er barn og unge, og de som sliter fra før. Det kan forsterke det man allerede måtte ha av bekymringer, og for at dette ikke skal komme ut av kontroll kan man tillate seg et «urotidspunkt».

Krogh forklarer hva dette betyr:

– Dette er en teknikk som blant annet brukes til å behandle noen typer angst. Du kan tillate deg å gruble så mye du vil for eksempel mellom klokka fem og klokka seks. Etter at dagen er over, men også en god stund før du skal legge deg. Da har du et «bekymringsrom» der du kan tillate deg å være i kontakt med disse følelsene, sier han.

Psykolog Kai Krogh forteller at de som fra før har mange bekymringer, kan være dem som rammes hardest. Krogh er også medlem i interesseorganisasjonen Nei til atomvåpen. Foto: Knut Anders Finnset / NRK

Krogh kjenner på uroen som alle andre, men sier han ikke er redd.

– Vi kan ikke gjøre noe med det som skjer i verden, men vi kan gjøre noe med hvordan vi forholder oss til disse begivenhetene. Jeg velger ut de nyhetene jeg synes er saklig og som gir meg informasjon. Og så skjermer jeg meg litt.

Barn og unge er sårbare fordi de kan plukke opp deler uten å kjenne sammenhengen godt nok til å se det større bildet.

Samtidig er det viktig å anerkjenne frykten.

– Veien å gå er å tenke «hva kan jeg gjøre med dette for å ta vare på meg selv og mine nærmeste», og å ha en egenberedskap, sier psykologen.

For ordens skyld: Krogh er også medlem i interesseorganisasjonen Nei til atomvåpen.

– Ingen trussel mot Norge

Statsminister Jonas Gahr Støre har forståelse for at unge er bekymret, og sier det viktigste er å ha noen å snakke med.

– Vi har ikke kunnskap om noen direkte trussel mot Norge. Men vi lever i en usikker tid, så det er forståelig med bekymring.

Titusenvis av ukrainere har flyktet til Norge. I mange lokalsamfunn kommer disse historiene derfor tett på, sier Støre.

Når det gjelder bekymring for atomkrig, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen at nordmenn ikke trenger å bekymre seg så veldig for dette enn så lenge.

– Atomkrig er i ingens interesse. Det er et virkemiddel som først og fremst brukes til å true med.

Det Russland gjør er å true med atomvåpen for avskrekke Vesten og særlig USA fra å gi for mye støtte til Ukraina, sier forsvarssjefen.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen tror ikke en atomkrig står på trappene, men forstår at mange bekymrer seg. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

– Hva slags konsekvenser kan det få for Norge om Russland tar i bruk atomvåpen i Ukraina?

– Det vil jo være fare for at radioaktiviteten fraktes mot Norge. Men det er jo først og fremst en katastrofe i Ukraina. Atomvåpen gir enorme konsekvenser, og har kun vært brukt i krig én gang. Det var i august 1945 i Hiroshima og Nagasaki i Japan.

– Det er likevel en som er veldig høy å bryte og vil sette Putin i et veldig spesielt lys, sier han.