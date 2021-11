– Det er veldig alvorlig. Mister du taket, kan det være biler bak som ikke er i stand til å stoppe, og da skjønner alle at det fort kan skje en alvorlig ulykke.

Det sier leder for busselskapet Tide i Tromsø, Magnar Nilssen.

For sjåførene kan det være nærmest umulig å se de som henger bak på bussen.

– Det avhenger av at andre varsler og gir tegn til sjåføren. For sjåføren er det vanskelig å følge med på dette, sier Nilssen.

Han legger til at det har dukket opp lignende tilfeller tidligere, men at det er sjeldent.

Magnar Nilssen i busselskapet Tide ber foreldre om å snakke med barna sine. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Ikke ny trend

Politiet har så langt ikke fått henvendelser om denne konkrete saken. Men operasjonsleder Roy Tore Meyer har registrert saken i media.

– Det er ikke noe som tyder på at dette er noen ny trend, sier Meyer.

Han har også hørt om lignende saker tidligere, men da flere tiår tilbake i tid.

Magnar Nilssen i busselskapet Tide håper nå at ungdommene kan forstå at de utsetter seg for fare, og at foreldrene tar en prat med ungene sine.

– Vi kommer til å kontakte politiet og spørre om de kan se nærmere på det. Men først og fremst vil jeg anmode foreldrene til å snakke med barna sine, så de forstår at det er en livsfarlig sport de bedriver, sier Nilssen.