Ung kvinne døde brått – politiet har startet etterforskning

Politiet i Finnmark vet foreløpig ikke hva som var årsaken til at en kvinne i slutten av tenårene døde i Berlevåg søndag morgen. Kvinnen er sendt til obduksjon, og en obduksjonsrapport er ventet i løpet av en uke.

– Det er ingen mistenkte i saken. Dødsfall som skjer brått og uventet etterforskes av politiet for å avklare omstendighetene rundt det, sier politiadvokat Marit Valan i Finnmark politidistrikt.

Ifølge Valan ga helsepersonell livreddende førstehjelp til kvinnen, men hun ble senere erklært død.

– Vi har startet en bred taktisk og teknisk etterforskning, og har blant annet avhørt vitner som var til stedet før kvinnen døde, sier Valan.

Politiadvokat Marit Valan sier politiet ikke kan si noe mer om dødsårsaken før etter at obduksjonsrapporten er klar. Foto: Politiet

Sorg i Berlevåg

Det bor rundt 900 personer i Berlevåg, og rådmann Jørgen Holten Jørgensen sier fiskeværet tar det brå og uventede dødsfallet tungt.

– Vi er en liten bygd der alle kjenner alle. Nå er mange i sjokk og sorg, sier Jørgensen.

Det er mange spekulasjoner rundt dødsfallet. På kommunens nettside oppfordres det til å ikke skape rykter og spekulasjoner rundt dødsfallet.

De ber om at man venter på politiets konklusjon.

Rådmann Jørgen Holten Jørgensen sier den døde kvinnen var født og oppvokst i Berlevåg, og var godt likt i Berlevåg. Foto: Jørgen Holten Jørgensen

Åpen kirke

Kommunens kriseteam bistår nå de pårørende. I forbindelse med dødsfallet holder Berlevåg menighet kirka åpen i dag mandag. Menigheten opplyser at det her blir anledning til å tenne lys, be eller bare sitte til ettertanke.

Ifølge kirkeverge Jan Einar Straumsnes har mange innbyggere vært innom kirka i løpet av dagen.

– Det har vært tøft rett og slett. Det var et sjokk da det skjedde, for vi er ikke vant til at så unge folk går bort. Det hører med til sjeldenheten. Dette var en blid og positiv jente som var likt av alle, sier Straumsnes.