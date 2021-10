Tor Einar må jobbe gratis på to andre båter, i tillegg til sin egen, for å gjøre det lønnsomt som ung fisker. Nå har han store forhåpninger til at den nye fiskeriministeren, Bjørnar Selnes Skjæran (Ap) vil gjøre livet litt lettere for unge fiskere.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK