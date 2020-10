Ulik lønn for likt arbeid i nytt storfylke

Fagforbundet i LO sier at ansatte i Troms og Finnmark fylkeskommune har ulikt lønnsnivå. De påpeker at det utbetales ulik lønn for likt arbeid i flere avdelinger.

Lønnsforskjellene i Troms og Finnmark fylkeskommune vil bli drøftet i fylkestinget som starter tirsdag.

– Vi stiller fylkesrådet spørsmål om status på prosessen med felles lønnspolitikk i fylkeskommunen. Det gjør vi etter innspill fra fagforeninger og ansatte i fylkeskommunen, sier Høyres gruppeleder Christine Killie

TJENER MEST: Fylkesansatte i Tromsø er lønnsvinnere. Foto: Petter Strøm / NRK

Hun tar opp saken, og vil vite hva som blir gjort for å utjevne forskjellene. En sak hun mener er viktig for trivselen.

– Å skape en felles lønnspolitikk er med å skape en god organisasjonskultur og motivere ansatte. Det motsatte kan gi konflikt og misnøye, sier Killie.

Titusener i forskjell

Hovedtillitsvalgt Lillian Bakken Iversen i Fagforbundet Finnmark sier til Fagbladet at de ansatte i Tromsø tjener langt mer enn sine kolleger i Vadsø.

Hun sier det er snakk om lønnsforskjeller på flere titusener av kroner. Iversen mener det ikke er spesielt motiverende å gjøre samme jobb som en kollega som tjener veldig mye mer enn deg.

– Slike lønnsforskjeller er ikke akkurat noe som fremmer godt arbeidsmiljø, sier hun.

– Tar tid å rette

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo sier det blir å ta tid å utjevne lønnsnivåene. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Bjørn Inge Mo er fylkesrådsleder for Troms og Finnmark. Han sier han ikke kjenner detaljene i lønnsforskjellene, men at han er blitt gjort oppmerksom på saken fra både fagforeningene og administrasjonen.

Mo erkjenner at forskjellene kan skape mistrivsel og dårlig arbeidsmiljø, men mener det er utfordrende å rette det opp.

– Dette er en sak vi er opptatt av, men det vil ta litt tid før man få gjort noe, sier han.

Mo sier det nye storfylket, som ble slått sammen 1. januar i år, har utfordringer med å utjevne forskjellene. Årsaken er pengemangel.

– Det er tøffe tider. Det må tas ned ganske mye på drift for å balansere drifta, og for å unngå at fylkeskommunen havner på ROBEK-lista, sier Mo.

– Men det er klart, når du har åpenbare lønnsforskjeller, med samme stilling, utdanning og ansvarsområde, så haster det nok litt mer enn om det er historiske forskjeller som ligger der, sier han.

Også Frode Bygdnes fra Rødt tar opp lønnsforskjellene under fylkestinget.

LES OGSÅ: