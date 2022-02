– Det er jo litt spesielt når vi akkurat har kommet inn i Forsvaret, og så oppstår denne situasjonen. Vi snakker mye om det, sier Edvard Lie.

Han og Vilde Vårdal er inne til førstegangstjeneste i Sambandsbataljonen på Bardufoss.

De forteller at hendelsene i Øst-Europa har vært et hyppig samtaletema på kaserna og i messa den siste tiden.

Den har ført til at de to kjenner ekstra på betydningen av å gjennomføre førstegangstjenesten.

– Det er viktig at noen tar den rollen med å forsvare landet hvis det skulle bli nødvendig, sier Lie.

De to rekruttene tror ikke konflikten mellom Ukraina og Russland nødvendigvis har så mye å si for Norge.

– Men den erfaringen jeg får nå gjør at jeg føler meg mer trygg, og jeg vil være bedre forberedt dersom det skulle skje noe.

Snart avsluttes rekruttperioden. Da har de fått den mest grunnleggende militære opplæringen.

Så venter den store Nato-øvelsen, som gjennomføres i mars og tidlig april. Lie og Vårdal ser frem til å delta.

Lars Lervik er sjef for den norske hæren. Han sier Russland er invitert til å følge med på den store Nato-øvelsen som starter i mars. Foto: Knut Anders Finnset / NRK

– Påvirker ikke øvelsen direkte

35.000 soldater fra 28 nasjoner skal være med på øvelsen "Cold Response".

Allerede i fjor høst kom de første allierte styrkene til Norge for å trene og forberede seg.

Øvelsen vil foregå både i Nord-Norge, Midt-Norge og Sør-Norge. Der skal det, ifølge Forsvaret, spesielt trenes på å beherske overgangen mellom sjø, kyst og land.

I Indre Troms pågår forberedelsene til vinterøvelsen for fullt. Foto: Knut Anders Finnset / NRK

Ifølge hærsjef Lars Lervik blir ikke «Cold Response» direkte berørt av spenningen i Ukraina.

– Forberedelsene og gjennomføringen vi er i ferd med, går som planlagt. Situasjonen i Ukraina har ikke noen direkte påvirkning, sier han og fortsetter:

– Vi har invitert en rekke allierte fra Nato-land for å trene på å drive storskala militære operasjoner. Norsk sikkerhet er basert på at vi kan jobbe med andre allierte. For mange land er det ekstreme forhold her.

Russiske observatører er invitert til å være til stede under øvelsen, forteller hærsjefen.

– Men vi har ikke fått avklart om de blir med eller ikke. Hvis de kommer, vil de få være med og se på gjennomføringa av øvelsen, og de vil bli orientert om de ulike delene av øvelsen. Vi har ingenting å skjule. Vi vil heller vise frem hvilke kapasiteter vi har.

Også utenriksminister Anniken Huitfeldt, som onsdag deltok på Kirkenes-konferansen, viser til at Russland er invitert til å følge vinterøvelsen «Cold Response».

– Dette er en øvelse som er varslet på forhånd og som Russland er invitert til. Vi har hatt lignende øvelser de siste 40 årene, så vi er veldig gjenkjennelige ved dette.

I helga ble russiske raketter som kan utstyres med atombomber testa i Barentshavet.

Øvelsen heter GORM 2022, og innebærer blant annet at ubåter i Stillehavet skal skyte mot mål i Barentshavet.

– Russland har øvelser, Norge har øvelser. Det er en normalaktivitet i disse områdene, sier Huitfeldt.

Passer grensa

Også annen norsk militær virksomhet fortsetter som normalt, til tross for den spente situasjonen mellom Ukraina og Russland.

– Vi har god kontroll på beredskapsplanene og vi opprettholder aktiviteten ved å være til stede i Finnmark og passe på langs grensa som vi alltid gjør. Ellers fortsetter vi ganske som normalt, sier hærsjef Lars Lervik.

– Vi opprettholder et høyt nivå med tanke på spionasje og andre ting, det fortsetter vi også med nå.

Torsdag har EUs president kalt inn til krisetoppmøte om Ukraina.