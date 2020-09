UiT trosser anbefalingene: Kaller studentene tilbake til campus

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi åpner – og går i motsatt retning av Bergen hvor de stenger, sier UiT-rektor Anne Husebekk.

På fredag sendte universitetet ut en e-post til alle studentene hvor de informerte om at de gjenåpner alle campuser.

Rektor ved UiT, Anne Husebekk, mener de er godt forberedt om smitten skulle ta seg opp i studentmiljøet. Foto: Therese Bergersen / NRK

– Vi tror det er trygt fordi smittevernreglene blir godt overholdt på våre campus, sier rektoren.

UiT oppfordrer også studentene til å benytte seg av universitetets lokaler og fasiliteter i større grad enn før.

Dette gjør de fordi de mener smittevernrutinene ved universitetet har fungert godt, samtidig som det er lav smittespredning i landsdelen.

Det gleder sykepleierstudent og tillitsvalgt Line Hofton, mens smittevernoverlege i Tromsø, Trond Brattland, frykter et smitteutbrudd blant studentene i nord.

I dag kom det første bekreftede koronatilfellet i Tromsø siden 18. august.

UiT Norges arktiske universitet åpner dørene til sine campus igjen fordi de mener smittesituasjonen tillater det. Foto: Harald Albrigtsen / NRK

– Ingen grunn til å tro at Bergen er spesiell

Brattland mener smittespredningen som har skjedd i studentmiljøet i Bergen også kan skje andre steder.

– Det er ingen grunn til å tro at Bergen er spesiell. At det kan dukke opp et utbrudd i et studentmiljø utenfor Bergen er noe man må være forberedt på, sier han.

Brattland sier det er generelt for Norge at smittespredningen har økt mest blant de yngre, også studenter fordi de er en gruppe som ofte er sosialt aktive.

– Vi er oppmerksom og selvfølgelig litt bekymret for at vi skal få et utbrudd i studentmiljøene her også, sier smittevernoverlegen.

Derfor vil han oppfordre studentene til å fortsette å bidra til den nasjonale dugnaden for å holde smittespredningen nede.

– Det er viktig at studentene bidrar ved å ta smittevernreglene på alvor, og tenke at de største festene får vente til 2022 når vi forhåpentligvis har fått en vaksine på plass, sier Brattland.

Smittevernoverlege i Tromsø, Trond Brattland, mener det er sammenkomstene i studentboligene og ikke på universitetet som er den største risikoen. Foto: Anja A. T. Brekke / NRK

Glad for gjenåpningen

Sykepleierstudent og tillitsvalgt for sin klasse ved UiT i Hammerfest, Line Hofton, synes det er flott at det åpnes mer opp.

– Det gir studentene muligheten til å møtes om de har behov for det, så lenge de opprettholder smittevernet og følger tiltakene som er satt, sier hun.

Line Hofton, sykepleierstudent ved UiT i Hammerfest, synes det er fantastisk at studentene får muligheten til å dra på skolen igjen. Foto: PRIVAT

Hofton, som selv ikke har fysisk vært på universitetet så langt dette semesteret, mener det er viktig at alle har en så god studiehverdag som mulig.

– Hvis man har muligheten til å sitte hjemme og jobbe, og det fungerer godt, kan man gjøre det. Om det ikke fungerer, har man et tilbud, sier sykepleierstudenten.

Hun legger til at selv om universitetet oppfordrer til at studentene skal bruke lokalene, er det ikke fritt frem.

– Her kan vi kun bruke små grupperom, noe som gjør at det er et begrenset antall som kan samles på ett sted. I tillegg har hver klasse sin egen inngang, sier Hofton.

Avlyste forelesninger

I Bergen har Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Bergen avlyst all resterende fysisk undervisning frem til 18. september på grunn av den økende smittesituasjonen.

Istedenfor blir det lagt om til digital undervisning. Studiestedene vil holdes åpne for dem som har behov, men ansatte ved høgskolene har blitt bedt om å holde seg hjemme.

Også i Østfold er smittebølgen økende. Av en befolkning på knappe 300.000 mennesker, er totalt 3000 satt i karantene.

Indre Østfold kommune melder om 13 nye smittetilfeller i dag. To skoler stenges ut uken og alle elevene satt er i karantene.

Rektor Anne Husebekk mener at smittesituasjonen i landets nordligste fylke gjør gjenåpningen mulig.

– Vi er så heldige at vi er i en landsdel og hvor smittesituasjonen er annerledes enn tidligere Østfold og Bergen.

Om smittesituasjonen skulle endre seg, mener rektor Husebekk de er godt forberedt.

– Da har vi helt klare planer. Vi holder styr på de studentene vi har i gruppeundervisning, og vi er forberedt på å sette krisestab og gjøre det som er nødvendig hvis vi får smitte, sier Husebekk.