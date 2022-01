– Det handler ikke bare om å være til stede på arbeidsplassen eller i organisasjonen, men også ta del i kultur- og samfunnslivet utenom. Da må du finne deg et bosted slik at du kan bidra slik, sier Dag Rune Olsen.

I sommer flyttet han fra Bergen til Tromsø for å begynne i den nye jobben som rektor ved UiT Norges arktiske universitet.

– For meg var det naturlig å bosette meg her. Det er for langt å pendle til Tromsø. Nå har vi kjøpt leilighet her og kona mi søker jobb. Vi krysser fingrene for at det skal bli bra, sier Olsen.

Men han går mot strømmen. For statlige toppledere i Nord-Norge bor stort sett ikke i landsdelen. Færrest er det innen helsesektoren, hvor kun to av ti styreledere og toppledere i Helse Nord har bostedsadresse i nettopp nord.

Det har fått flere til å reagere. De siste dagene har debatten om helseledere på såkalt «nordsjøturnus» gått i flere aviser, nettsteder og i radioprogrammet Helgemorgen.

Nå kommenterer også helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) debatten om hvorvidt toppledere, og spesielt helsetopper, bør ha lokal forankring for å kunne ta jobben.

– Det er en betydelig fordel at de (helseledere red.anm.) slår rot og bor i den landsdelen de jobber og virker i. Vi er nødt til å skaffe de lederne helsetjenestene trenger, sier Kjerkol.

– Jeg har ansvar for sykehusene og det å kunne rekruttere gode ledere er en viktig oppgave for oss, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap). Foto: Morten Andersen / NRK

Vil ha talentprogram

Stortingsrepresentant fra Troms, Cecilie Myrseth (Ap), sier at det jevnt over er stor mangel på lokale toppledere. Hun mener det er et langsiktig arbeid som må til for å løse problemet som har bygget seg opp over tid.

– Vi må ha et særskilt fokus på å utvikle egne ledere som kan ta viktige posisjoner, sier stortingsrepresentant Cecilie Myrseth (Ap). Foto: Marius Fiskum

– Vi kan ikke ha det sånn at vi ikke klarer å utvikle egne, gode ledere. Her må mange gå i seg selv. Helse Nord har en stor jobb å gjøre, sier Myrseth.

Nå vil hun få på plass et eget rekrutteringsprogram for Nord-Norge. Konkrete detaljer er foreløpig ikke klart, men Myrseths initiativ ønskes velkommen av partikollega og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

– Jeg syns det er et veldig godt innspill. Her er det ikke bare helsetjenesten som har interesse for at vi har god lederrekruttering i nord – det har også andre sektorer. Så her ønsker vi å være en partner, om flere ønsker å samarbeide om det, sier Kjerkol.

Helsetjenesten er en stor sektor, og Kjerkol mener det er viktig å rekruttere gode ledere. En spesiell fordel er det om de slår rot og bor i landsdelen de jobber i.

– Vi er nødt til å skaffe de lederne helsetjenestene trenger. Her vil jeg gjerne spille på lag med fylkeskommunene i nord for at vi bedre kan nå felles målsettinger slik at vi kan rekruttere gode ledere i landsdelen.

Helse- og omsorgsministeren mener man ikke må glemme at nord er en del av Norge, og at man har en felles helsetjeneste for hele landet.

– Jeg er sikker på at det finnes talenter her som kan bli gode ledere i både sykehus og kommunehelsetjenesten i fremtiden. Vi må bare finne dem og satse på dem, sier Kjerkol.

Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund, mener topplederne i nord burde bo og leve her. Foto: Halldor Asvall / NRK

– Ikke unaturlig

Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund, er enig med Kjerkol i at det finnes flinke folk her. Hun mener man bare må gi folk sjansen.

– Vi har masse flinke folk, derfor handler det bare om at noen må se dem og gi dem de mulighetene og kompetansen man trenger til topplederverv og styreverv.

Hun mener de med topplederjobbene i nord burde bo og leve her, fordi de norsk-norske perspektivene har betydning for beslutningene som tas.

– De må ikke være fra samme landsdel, men ta på brillene for å ha perspektivene som er fra landsdelen som er her. Det handler om demografien og geografien, sier Sverresdatter Larsen.

Og rektor Dag Rune Olsen mener det viktigste er at lederen er til stede både for de ansatte, men også de andre som arbeidsplassen er viktig for; politikken, samfunn og kultur.

– Det er ikke så unaturlig at toppledere bor andre steder enn hvor de faktisk jobber. Topplederjobber er det få av, og det er ikke alltid sånn at man flytter når man får en sånn jobb. Det er en viss sirkulasjon i sånne jobber, sier universitetsrektoren.

Men han tror det er avgjørende å ta del i livet utenfor institusjonen om man har en topplederjobb.

– UiT, som jeg er så heldig å være leder for, er jo spredt rundt mellom ti lokasjoner i Nord-Norge; fra Mo i sør til Kirkenes i nordøst. Det er mange steder å være til stede på.