Uavklart om skyteepisode ved norsk-russisk grense

Avhopperen Andrej Medvedev har overfor norsk politi sagt at han ble beskutt fra russisk side under flukten til Norge.

– Politiet etterforsker alle aspekter ved hendelsen og hans forklaring. Saken er fortsatt under etterforskning. Hvorvidt det er avfyrt skudd vet vi ikke ennå, men det er ikke framkommet noe så langt som tyder på at det er skutt over grenselinja, sier Sølve Solheim, operativleder for grensekontroll.