Avgangselever over hele landet får nå vitnemålet sitt. For mange skal karakterene hjelpe dem å komme inn på sin ønskede studieretning.

Tvillingbrødrene Danilo og Konstantin håper de kan starte på studiespesialisering kombinert med toppidrett til høsten.

Da er vitnemålet de fikk denne uka til god hjelp. Begge fikk nemlig seksere i samtlige fag.

– Det er hardt arbeid som ligger bak; strukturert jobbing og god planlegging, sier Danilo.

Brødrene flyttet til Hammerfest fra Serbia i 2015. I fjor høst flytta de til Tromsø for å satse på fotball.

Men skolen har vært like høyt prioritert, og nå har de altså avslutta sitt siste ungdomsskoleår på Krokelvdalen skole med toppkarakterer.

Plan B

Syv år etter at de flyttet til Norge, har det to serberne til og med fått beste karakter i nynorsk.

– Vi har flyttet en del rundt, og dermed blitt kjent med flere ulike språk. Det nytter å repetere mye, og bruke språket aktivt, sier Konstantin.

Faren deres har vært profesjonell fotballspiller, og de har derfor bodd flere steder i Europa.

Brødrene ser for seg å studere medisin eller ta ingeniørutdannelse. Men det er egentlig plan B, for det er fotball som er den store lidenskapen.

Derfor har de allerede flyttet vekk fra mamma og pappa, som bor i Hammerfest.

Storesøster Jovana Cvetkovic bor sammen med lillebrødrene i Tromsø. Hun fikk kun seksere på vitnemålet fra videregående. Foto: Eva Ersfjord / NRK

De mener det er viktig å gjøre seg kjent med miljøet i god tid, og spiller for tiden på guttelaget til Tromsdalen IL.

– Men selv om vi spiller fotball, så tenker vi at skolen er veldig viktig. Så hvis fotballkarrieren ikke går etter planen, så har vi i alle fall noe å falle tilbake på, sier Danilo.

I Tromsø bor de sammen med storesøster Jovana. Hun er akkurat ferdig med første eksamen på medisinstudiene ved UiT – Norges arktiske universitet.

Hun gikk bare ett år på grunnskolen i Norge, før hun begynte på videregående.

Og hvilke karakterer fikk hun der?

Kun seksere.

– Hun er et forbilde for oss, sier lillebrødrene.

Lar seg imponere

Åshild Berg-Brekkhus er førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Fakultet for utdanning, kunst og idrett ved Høgskulen på Vestlandet.

Hun gratulerer de to ungdommene med gode karakterer.

– Det er fantastisk at de har klart å få det til, og det viser at de klarer å omdanne de ressursene den norske skolen har, til høye karakterer for seg selv.

Samtidig, på generelt grunnlag, mener hun det er viktig å presisere at også elever som går ut av skolen med lavere karakterer, kan ha ytt like mye som dem.

– Det kan være at de har lagt ned like mye innsats i å få en treer, men de har ikke hatt de evnene til å dra nytte av opplæringstilbudet i skolen. Vi vet også at mange gutter ikke drar nytte av skolens tilbud like mye som jenter, sier Berg-Brekkhus.

Åshild Berg-Brekkhus er førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet. Hun lar seg imponere av guttene, men poengterer at gode karakter ikke er det viktigste. Foto: Privat

Gode karakter er ikke alt

Berg-Brekkhus har tidligere skrevet en ytring om at skolen ikke må bli en talentkonkurranse for særlig evnerike barn.

Der viser hun til at det å oppnå toppscore faglig, ikke er hovedmålet i den norske skolen.

– Vårt mål er å skape gagns mennesker som kan delta i arbeid, samfunn og demokrati, sier Berg-Brekkhus.

Hun trekker frem at det i den nye lærerplanen legges mer vekt på demokrati, medborgerskap, folkehelse, livsmestring og utvikling av bærekraftige samfunn.

– Hvis vi skal klare å forvalte gode karakter på en god måte, så må vi også ha etisk- og sosial kunnskap. Formålet er at alle skal få ta del i samfunnet, og da er gode karakterer kun et middel – men aldri et mål i seg selv, sier Berg-Brekkhus.

– Der er vi litt forskjellig fra mange andre land.