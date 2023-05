– På våren er denne elva ganske brutal. Med varmen vi har hatt de siste dagene, har vi fått veldig høy vannføring, konstaterer Ivar Nilsen, som bor på Tørrfossen i Alta.

– Naturen spør ikke, den bare tar.

Familien på åtte ble natt til mandag evakuert fra stedet der et leirras gikk rundt midnatt. Også to nabohus måtte forlates.

Nilsen og familien har bodd på stedet i 20 år. Han har forsøkt å dokumentere utviklingen langs vassdraget nærmest huset.

– Elva tar litt og litt; det er bare snakk om tid, så blir det mer og mer dramatisk etter hvert.

Den flomstore tverrelva med snødekte topper i bakgrunnen er et yndet fotomotiv i Alta. Men naturen er ikke bare idyllisk for de nærmeste naboene. Foto: Kai Erik Bull / NRK

Kvikkleire i Alta

Nilsen har tragedien på Gjerdrum og et dramatisk kvikkleireskred på Kråknes i Alta friskt i minne.

– De siste årene har rasene blitt større, noe jeg har meldt inn.

– Jeg prøver å følge med på hvor rasene går, og å få tatt bilder. Bildene har jeg sendt inn til både NVE og kommunen, sier han.

Han har ikke fått svar fra noen av dem, sier han.

– Nå ser jeg jo at NVE var her for noen dager siden. Bekymringen ligger i at jeg ikke har hørt noe fra dem når det raser og raser. Når stopper det, og når gjør de noe? Samtidig er det bra at de tar tak i det nå, sier Nilsen.

Han forteller om en stigende bekymring – som han opp gjennom årene bevisst har unnlatt å involvere barna i.

– De har ikke visst annet enn at det er trygt og fint.

Ivar Nilsen og familien ble evakuert etter at det natt til mandag gikk et jordras like ved boligen. Foto: Alf Harald Martinsen / NRK

Flommen vasker ut

Det var et etterlengtet godvær som satte fart i snøsmeltingen og ga Tverrelva ekstra muskler.

Varmen fortsetter tirsdag, og det er uklart når flommen vil avta.

Anders Bjordal er senioringeniør i NVE og følger med på elvas undergravende virksomhet.

– Det blir mer ustabilt når det blir så bratt. Når flommen vasker vekk finstoffet i elva, er det klart for neste ras. Hvor langt opp det går, er spørsmålet, sier han.

Bjordal frykter at det kan rase enda mer på stedet ettersom vannføringen i elva er ventet å stige utover natta.

Bjordal tror ikke det er kvikkleire i grunnen på Tørrfossen. En geoteknisk borerigg er på vei, og i løpet av tirsdagen vet de mer.

Planlegger sikring

Kvikkleire eller ikke – stadige ras gir en risiko uansett:

– Det kan være farlig for dem som oppholder seg på utsiden av husene, sier Bjordal.

– Det vi ser for oss nå, er å sette i gang iallfall planleggingen av et sikringstiltak, en erosjonssikring i bunnen av skråningen.

Det er godt nytt for familien til Ivar Nilsen.

Han anslår at avstanden mellom huset og raskanten nå er ned i 20–30 meter.

– På sikt spiser elva mer og mer. Uten at det gjøres tiltak, vil jo bekymringen være der, sier han.