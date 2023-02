TV 2: Yakunin vurderer gigantsøksmål mot Norge

Britisk-russiske Andrey Yakunin vurderer gigantsøksmål mot Norge, opplyser Yakunins forsvarer Bernt Heiberg i Elden Advokatfirmaet til TV 2.

Forretningsmannen ble i går frikjent av Hålogaland lagmannsrett for å ha flydd drone ulovlig på Svalbard. Påtalemyndigheten har varslet at de vil anke, så søksmålet kommer uansett ikke før dommen er vurdert av Høyesterett.

– Han har en ubetinget rett til å få erstattet sine kostnader dersom det foreligger en frifinnelse. I en sak som dette kan det bli snakk om store summer, sier Heiberg til NRK.

– Men omfanget av et eventuelt søksmål må vi komme tilbake.

Ifølge avisen sier Heiberg at de mener dommen viser at Yakunin har blitt ulovlig fengslet og at han dermed har gått glipp av betydelige inntekter.

Han satt 51 dager i varetekt, fra 17. oktober til 7. desember 2022.

– Det er naturlig at det er snakk om svært betydelige summer, sier Heiberg til TV 2.

Yakunin ble også frikjent av en enstemmig Nord-Troms tingrett i desember.