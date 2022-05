Tuva Willassen (28) funnet død i Tyrkia

– Dette er en helt uvirkelig situasjon, sier Tromsøs varaordfører Marlene Berntsen Bråthen til NRK.

Hun var fostersøster til Tuva Willassen, som onsdag ble funnet død i Tyrkia. Hun og familien har fått beskjed om at hun døde av drukning.

– Hun etterlater seg flere søsken i dyp sorg, sier Berntsen Bråthen.

Willassen var fra Tromsø, men har bodd i Oslo de siste årene. Hun var i Antalya i Tyrkia med sin søster.

Berntsen Bråthen beskriver fostersøsteren som en omsorgsfull og smart jente, som hadde hjerte av gull.

Dødsårsaken er ikke avklart.

Nordlys omtalte hendelsen først.

Populær blogger

Willassen er tidligere kjent som en populær blogger under navnet Tuvaw.

Her fortalte hun at hennes biologiske far var den kjente Tromsø-musikeren Torbjørn Willassen, kjent fra duoen Tobben og Ero. Han døde i 2008.

Willassen vant Kreftforeningens solvett-pris i 2010, for sitt engasjement for å få folk til å redusere eller slutte med solarium.

Hun sluttet å blogge i 2018, og har 30.000 følgere på Instagram.

Etterforsker saken

Willassen etterlater seg tre biologiske søsken.

Utenriksdepartementet bekreftet torsdag morgen at de er varslet om hendelsen.

– Ambassaden i Ankara har kontakt med de pårørende og følger opp i tråd med gjeldende rammer for konsulær bistand, skriver de i ei melding.

Ifølge tyrkiske medier skal hun rutinemessig obduseres, og tyrkisk politi etterforsker saken for å finne ut hva som har skjedd.

Familien ønsker nå ro i tiden framover.