Det var litt av et syn som møtte langrennsløperne som var på tur i Eiby sør for Alta onsdag formiddag.

For, om lag en kilometer inn i skiløypa, måtte de passere både en bil som hadde kjørt seg fast, og traktoren som prøvde å dra bilen bort.

Disse guttene måtte passere både en traktor og en bil for å komme seg fram i skiløypa i Eiby. Foto: Ine Eftestøl / NRK

Det var to uheldige turister fra Japan, på nordlysjakt, som hadde sørget for at bilen hadde havnet nettopp der i morgentimene.

– Det er jo godt jobba, sier skiløper Ole Martin Nesvold.

– Det er ganske fantastisk at de får kjørt bilen såpass langt inn i løypa før de setter seg fast eller skjønner at de ikke skulle ha vært der.

Ole Martin Nesvold og skikompisene møtte litt av et hinder i skiløypa onsdag formiddag. Foto: Ine Eftestøl / NRK

GPS viser vei som ikke er der

Nesvold forteller at han aldri har møtt biler i løypa tidligere, men fra andre har han hørt om flere tilfeller hvor folk ikke har vært helt oppmerksomme.

Og at dette skjer fra tid til annen kan Freddy Eilertsen i Viking redningstjeneste bekrefte.

– Det er ikke første gang vi har et slik oppdrag, sier mannen som fører redningstraktoren for øyeblikket.

– Turistene kjører på GPS og da er det en eller annen vei som går her når det er sommer, men den er dårlig egnet til å kjøre på om vinteren.

Litt av problemet ligger i at det ikke er skilting i området.

– Men det er jo kjempeflott for oss – det blir jo masse arbeid, fleiper Eilertsen.

Freddy Eilertsen i Viking redningstjeneste fører traktoren som skal få bilen løs fra skisporet. Foto: Ine Eftestøl / NRK

Trøbbel for traktoren

Likevel har ikke redningsaksjonen vært helt uproblematisk.

Traktoren til Eilertsen kjørte seg rett og slett fast selv på vei ut for å berge turistenes leiebil.

– Sola har stått og skint på løypa sånn at den har blitt veldig myk. Så traktoren ramlet gjennom, forteller Eilertsen.

Nesvold og kompisene stoppet også opp for å forsøke å hjelpe til med å få løs bilen, men selv ikke spreke skikarer klarte å hamle opp med en tung bil på fuktig snø.

Skiguttene forsøker å løfte bilen opp fra løypa – men til liten nytte. Foto: Ine Eftestøl / NRK

– Han stod bom fast – var ikke til å rikke, sier Nesvold, som setter sin lit til at traktoren til slutt skal klare å få ryddet skiløypa for bilen, slik at det blir fritt spor igjen.

Og selv om det å få flyttet den villfarne bilen en liten kilometer har dratt ut i tid og vist seg vanskeligere enn opprinnelig tenkt, så er Eilertsen i Viking stadig optimist.

– Nå har vi fått traktoren opp på løypa, så da kan vi fortsette. Dette fikser vi, smiler han.