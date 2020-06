Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Klasse 10B ved Lakselv ungdomsskole i Finnmark hadde alt klart. De skulle på tur til Krakow i Polen. De skulle besøke konsentrasjonsleiren Auschwitz, Oskar Schindlers Fabrikk og saltgruvene i Krakow.

26. mars ble flyet med Norwegian kansellert. I elleve uker har de ventet på å få tilbake 52.000 kroner for billettene.

– Det er veldig synd at vi ikke kan reise. Det sier, (f.v.) Simen, Thomas og Tage i klasse 10B ved Lakselv ungdomsskole. Foto: PRIVAT

– Det er utrolig trist. Vi har jobbet så mye for dette, og nå viser det seg at det ikke går, sier Simen, Thomas og Tage.

Turen skulle være avslutningen deres. I år har de også lært om andre verdenskrig på skolen.

Dugnadsarbeid

De var elleve elever og tre foreldre som skulle reise.

De har samlet inn penger i løpet av åtte år. De har plukket søppel, solgt lodd og samlet inn flasker.

Til sammen har de fått inn rundt 6000 kroner per elev. Klassen har også fått 14.000 kroner fra Kunnskapsdepartementet.

– Vi skulle gjøre en prosjektoppgave på turen. I stedet splittes vi og reiser hver til vårt. Det er kjipt, sier de tre guttene.

Bestilte flybilletter gjennom reiseselskap

Flybillettene ble bestilt og betalt gjennom reiseselskapet Kilroy.

Daglig leder Flavia Forster i Kilroy ønsker ikke å kommentere den spesifikke klassereisen, men sier på generelt grunnlag at det er flyselskapet som må refundere flybillettene.

– Kilroy er kun formidler av flybilletter når det ikke er pakkereiser. Kilroy har således ikke ansvar for flyreisens gjennomføring eller for eventuelle ruteendringer, innstillinger, tap av bagasje eller andre liknende hendelser. Krav grunnet slike hendelser skal derfor rettes direkte til flyselskapet, sier Forster.

– Det er dessverre ingenting vi kan gjøre. Det er sterkt beklagelig, sier hun.

Hun sier at de vil formidle refusjonen når Norwegian har reservert transaksjonen.

Presseansvarlig Andreas Hjørnholm i Norwegian mener derimot at reisebyrået har plikt til å refundere pengene uansett om de har mottatt penger fra flyselskapet eller ikke.

– Har man booket billett gjennom et reisebyrå, er det der man skal henvende seg dersom reisen blir avlyst, sier Hjørnholm.

Han sier videre at de jobber beinhardt med å behandle sakene som har kommet inn, og at de har refundert en stor del allerede.

Synd for forbrukerne

Pia Høst, leder for forbrukerdialog i Forbrukerrådet. Foto: John Trygve Tollefsen / Forbrukerrådet

– Det er synd når forbrukerne blir stående mellom reisebyrå og flyselskap mens de peker på hverandre, sier Pia Høst, leder av forbrukerdialog i Forbrukerrådet.

Hun sier man kan klage både til reisebyrået eller direkte til flyselskapet, hvis man har bestilt flybilletter gjennom et reisebyrå.

– Et flyselskap kan som utgangspunkt ikke avvise et refusjonskrav med henvisning til at billettene er kjøpt gjennom en formidler, sier Høst.

Usikre på om det blir ny tur

– Alt gikk så greit, sier Anette Sandslett.

Hun er mor og skulle være med på turen som skulle gå fra Alta 22. april med retur 27. april.

Anette Sandslett er mor og skulle vært med på turen. Hun forteller at elevene er fortvilet. Foto: PRIVAT

– Vi har tenkt på alternativer, men vi har ikke penger på bok. Vi er avhengig av å få igjen penger før de kan bestille ny tur, sier hun.

Nå er de fortvilet. Elevene slutter neste uke og til høsten kommer de til å være spredt.

– Vi håper likevel fremdeles. Kanskje vi kan klare en weekendtur til Oslo med besøk på Tusenfryd og Teknisk museum, sier Sandslett.

Til tross for at det ikke blir klassetur til Krakow, sier guttene at en Oslo-tur kunne vært et plaster på såret.

– Det er ikke det samme, men det hadde vært fint å få en tur sammen når vi har jobbet så lenge for det, sier Simen, Thomas og Tage.