Egentlig skulle Tromsøbrua stenges mot slutten av uka.

Men nå framskynder Troms fylkeskommune stenging av brua fordi tungtransportsjåfører presser seg forbi vekterne som prøver å håndheve kjøreforbudet for tunge kjøretøy over brua.

Det pågår vedlikeholdsarbeid på brua, og fredag sa Troms fylkeskommune at tunge kjøretøy over brua kan føre til for store skader på brua.

– I løpet av helga har vi opplevd enda flere tilfeller av tunge kjøretøy som nekter å følge vekternes avvisning av tunge kjøretøy. Nå kan vi ikke gjøre annet enn å stenge, sier samferdselssjef i Troms, Bjørn Kavli i ei pressemelding.

Bjørn Kavli sier de ikke har noe annet valg enn å stenge Tromsøbrua. Foto: Troms fylkeskommune

– Du kan ikke nekte meg

Det er innført vektbegrensning på syv tonn for kjøretøy for å unngå store skader på brua. Det kan føre til at brua må stenges over en lang periode for å rette opp skadene.

Vektere ble derfor leid inn for å håndheve forbudet ved å stoppe tungtrafikk i Tromsdalen og på Tromsøya og omdirigere med til Tromsøysundtunnelen.

– Vekterne forteller om sjåfører som svarer de med at «du kan ikke nekte meg», og så presser seg forbi vekterne. I noen tilfeller har vekterne vært nødt til å hoppe unna, sier Kavli.

Brua vil være åpen for bybusser og utrykningskjøretøy fram til klokka 20.00 mandag.

Det vil fortsatt være mulig for gående og syklende å benytte brua i hele arbeidsperioden.

Kavli skjønner at det vil føre til en ulempe for busspassasjerer som får en lengre omkjøring, og ber om forståelse og tålmodighet de neste tre og en halv ukene.

– Dette kom brått på oss også, men nå må vi sørge for at arbeidet kan foregå mest mulig effektivt slik at stengingen varer kortest mulig. Det er i alles interesse, sier han.