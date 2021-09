Tror Støre-regjering vil bedre naboskapet til Russland

– De siste åtte årene har forholdet blitt kjøligere, sier Lena Norum Bergeng (Ap).

Hun er ordfører i den eneste kommunen i Norge som grenser til Russland. At det nå vil bli regjeringsskifte tror hun vil være spesielt positivt for Sør-Varangers naboskap til Russland.

– Det tenker jeg han Støre er nøkkelen til, sier Bergeng.

Hun håper det vil bidra til at blant annet fiskeeksporten i kommunen vil ta seg opp igjen.

– Da kan vi eksportere over grensen på Storskog. Det vil jo bety masse for oss i Øst-Finnmark, og spesielt her i Sør-Varanger, sier hun.

Etter Krim-konflikten i år 2014 innførte Russland og vestlige land sanksjoner mot hverandre. Det rammet blant annet import av norsk sjømat i Russland. Resultatet ble at fiskeeksporten fra Norge til Russland sank med 97 prosent, fra å være en av Norges viktigste importører av fisk, ifølge Innovasjon Norge.

Ordfører Lena Norum Bergeng (Ap) er optimistisk om at regjeringsskiftet vil føre til at Norge får et varmere forhold til naboen i øst. Foto: Kristin Humstad / NRK

Halvert eksport til Russland

Styreleder i Norsk-russisk handelskammer (NRCC), Hans Christian Dall Nygård, mener forholdet til Russland har vært godt rent utenrikspolitisk.

Samtidig har han troen på at Støre, som statsminister, kan skape mer næringssamarbeid mellom landene. Og da særlig mot nordområdene og Nordvest-Russland.

– Per i dag er Norge nesten helt fraværende. Sånn føles det, særlig i Murmansk, hvor norske bedrifter har vært inne i 20–30 år.

Norsk eksport til Russland er mer enn halvert fra 2012 til 2019. Ifølge Innovasjon Norge har det gått fra 11 milliarder kroner til 5 milliarder kroner.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide ønsker Russlands utenriksminister Sergej Lavrov ved ankomst Grenselandmuseet i Kirkenes 25. oktober 2019. Foto: MAXIM SHEMETOV / Reauters

Begrenset tro på Støre-effekt

Støre har tidligere kritisert regjeringen for å ha gjort for lite for å bedre forholdet til Russland.

Men, Russland-forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), Julie Wilhelmsen, har begrenset tro på at det er mulig for Jonas Gahr Støre å varme opp forholdet til Russland.

– Den store konflikten mellom Russland og Nato overskygger litt de andre samarbeidsfeltene. Og hvis du skal vurdere hvorvidt den nye regjeringen vil kunne forandre noe når det gjelder Norges sikkerhetspolitiske innretning og vår sterke tilknytning til Nato, så er nok svaret nei, sier Wilhelmsen.

Hun tror Norge og Russland kommer til å opprettholde det tradisjonelle samarbeidet på felt som fiskeri, søk og redning og lignende.

– Det kan godt tenkes at mer satsing og samarbeid på næringsliv, spesielt i nord, vil være et felt hvor man kan velge å gjøre beroligelsesaspektet i norsk politikk overfor Russland større, sier Wilhelmsen.

De siste årene har antall reisende over Storskog grensestasjon vært synkende, etter flere år med sterk oppgang. Foto: Kristina Kalinina / NRK

Storpolitisk spill

På grunn av Norges sterke Nato-engasjement er det ikke sikkert Russland sier ja til mer diplomatisk kontakt, mener Russland-forsker Wilhelmsen.

– Det handler primært om det storpolitiske spillet der Russland, USA, og EU er de sentrale aktørene.

For Russland har Norge på en måte blitt Nato, mener seniorforskeren.

– Det setter ganske sterke grenser for hvor langt det samarbeidet kan gå selv om det blir en ny satsing på mer samarbeid med Russland på andre felt.

Flere norske bedrifter satset i Murmansk, men de siste årene har si alle rømt byen på Kolahalvøya. Foto: Amund Trellevik/NRK

Satser mer på Nord-Norge

Daglig leder i næringsforeningen Orinor, Guro Brandshaug, er i likhet med ordføreren optimistisk til at regjeringsskifte kan skape et varmere forhold til naboen i øst.

– Arbeiderpartiet har uttrykt en mer offensiv nordområdepolitikk – ikke bare historisk, men også forankret i partiprogrammet nå, sier Brandshaug.

Daglig leder Guro Brandshaug er positiv til at regjeringsskiftet vil gjøre grensebyen mer til et midtpunkt enn et endepunkt. Foto: Gyda Katrine Hesla / NRK

Hun er positiv til at den nye regjeringen vil føre en politikk som styrker samarbeidet med Russland. Men hun legger ikke skjul på at noen uenigheter ligger mer fast enn andre.

– Sanksjonspolitikken ligger uansett fast, og den bestemmes mer av EU og Nato, ikke Arbeiderpartiet og Norge. Men det er også litt spennende å se hvordan regjeringskonstellasjonen vil virke inn på dette.