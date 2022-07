Tror Russlands krigføring skremmer turistene fra Kirkenes

En av de store turistbedriftene i Kirkenes har 40 prosent nedgang i år forhold til et normalt år.

Mens Nordkapp har rekordmange cruiseskip denne sommeren, har Kirkenes lenger øst i samme fylke – og kloss opp mot grensa til Russland – tunge tider.

Opplevelsesbedriften Barents Safari har opplevd en nedgang på 40 prosent så langt i år, ifølge arbeidende styreleder Hans Hatle.

Han frakter turister på elvecruise til grensa, og en av gjestene hans denne dagen kan bekrefte at mange frykter Russland.

– Da jeg fortalte kollegene mine at de skulle til den russiske grensa, spurte de om jeg var fullstendig gal, sier Sabine Niklas fra Tyskland.

Hans Hatle har omtrent 40 prosent færre gjester enn i normalår, som fjoråret. Foto: Kristin Humstad / NRK

Nesten halvert

– Konflikten i øst påvirker oss, slår Hans Hatle fast.

– Vi har veldig redusert trafikk over den norsk-russiske grensa. I tillegg er det en viss skepsis til å reise så langt øst i Finnmark. Vi har også merket at for eksempel cruiseskipsoperatørene kansellerer sine anløp til Kirkenes begrunnet i konflikten.

Ifølge Innovasjon Norge har reiseoptimismen fått en knekk etter den kraftige prisøkningen og krigen i Ukraina. Det var Aftenposten som omtalt saken først.

Prognosene til Innovasjon Norge for sommerturismen generelt ser så langt bra ut.

Krig og streik

Men i nord er Målfrid Baik, regiondirektør i NHO Arktis, bekymret for turistnæringen.

– Dessverre tyder det på at dette blir en veldig mager sommer for mange i reiselivet her i nord.

– Etter to tøffe koronaår håpet man å kunne bygge seg opp igjen. Men så kom jo Ukraina-krigen, prisøkninger og drivstoffmangel, og til slutt toppet det seg selvfølgelig med streiken i SAS.

Målfrid Baik i NHO mener sommersesongen så langt tegner til å bli nokså dårlig for reiselivet i Troms og Finnmark. Foto: Moment Studio

Målfrid Baik mener krigen i Ukraina har gitt større konsekvenser for reiselivet i Finnmark enn i resten av landet.

– Vi har fått høre om utenlandske turister som vegrer seg for å reise til Nord-Norge fordi de kanskje ikke tror det er trygt når det er så nært russergrensa.

Bør fortsatt reise

De tyske turistene som har vært på tur med Hans Hatle er godt fornøyd med turen til turistanlegget ved grensa.

De har fått høre litt om historien, sett den gule og den røde grensestolpen og smakt multebær.

Emily Niklas ble veldig overrasket over at grensa ikke var bevoktet, men kun markert med den norske grensestolpen to meter fra den russiske.

Hun mener det er ingen grunn til å bekymre seg for å reise til Øst-Finnmark.

– Det er ikke noe farlig her for øyeblikket. Jeg tror faktisk det er viktig at vi fortsetter å reise så nær grenser og se at russerne selv er bare vanlige mennesker. Det er ikke hele landet som står bak krigen. Det er politikerne og regjeringen som er ansvarlig for krigen og restriksjonene og alt annet.