Hver dag går tusenvis av barn og unge til skolen, med foreldrenes skilsmisse og en oppløst familie i ryggsekken.

– Få spør barna om hvordan skilsmissen oppleves for dem.

Det sier Tonje Holt, psykolog og forsker ved Folkehelseinstituttet (FHI). Hun sier det er opplagt at barn påvirkes når foreldrene skiller seg, men samtidig finnes det lite kunnskap om hvordan barna har det ved samlivsbrudd.

Dette fordi ingen har spurt dem.

– I de studiene som har vært, har man spurt foreldrene om hvordan barna har det. Det er for lite forskning som undersøker barnets perspektiv. Vi vet rett og slett for lite, sier Holt.

Hun påpeker at voksne ofte søker hjelp og støtte ved et brudd. Kanskje får de seg en sykemelding eller litt slakk på jobben.

– Barna, derimot, kan ikke sykemeldes, og det forventes at de møter opp på skolen og presterer som før, sier hun.

Tove Kristensen Knudsen er skolefaglig ansvarlig i Alta kommune. Hun forteller at stadig yngre elever viser tegn på psykiske og sosiale problemer i skolen. Derfor har kommunen begynt å tenke at de mange samlivsbruddene påvirker barna mer enn de har trodd til nå.

– Vi ser at elever helt ned på 1. og 2. trinn har utfordringer knyttet til atferd. Mange ganger ser vi det hos barn som har opplevd samlivsbrudd, og vi mener det er en sammenheng, sier Knudsen.

Skolefaglig ansvarlig i Alta kommune, Tove Kristensen Knudsen, ønsker å fange opp barna som gjennomgår skilsmisse på en bedre måte enn i dag. Foto: Hanne Larsen / NRK

Lite kunnskap

Om lag 18.000 par skiller seg årlig i Norge.

Med det snus livene til tusenvis av barn på hodet.

Fredagstacoen skal plutselig spises sammen med de nye kjærestene til mamma og pappa, mange barn får to hjem å pendle mellom og nye søsken kommer til.

Gjennom et stort prosjekt kalt Familieforsk er FHI gang med å se på hvordan skilsmisser og samlivsbrudd påvirker ungene. Og det er på tide, mener forsker Holt.

Psykolog ved FHI Tonje Holt forsker på hvordan barn har det i hverdagen. Akkurat nå er hun med i et prosjekt som skal finne ut hvordan samlivsbrudd påvirker barn. Foto: Privat

– Det er naturlig at barn påvirkes. Selv om de fleste klarer seg, så er det et stort sjokk. Hvordan vi som foreldre og samfunn håndterer det, er veldig viktig, sier Holt.

Hun frykter at foreldre, i beste mening, kan tenke at det går bedre med barna enn det barna selv føler at det gjør. Holt viser til annen forskning fra FHI, som omhandler hvordan foreldres krangling påvirker barna.

– Det vi fant, som var litt oppsiktsvekkende, var at barna selv rapporterte at de hadde mye sterkere reaksjoner knyttet til foreldrenes krangler enn det foreldrene rapporterte. Og man kan tenke seg at det samme kan gjelde ved samlivsbrudd, sier Holt.

Fortsatt sårt

Forskeren og psykologen mener det kan være at barna ved et brudd lever opp til foreldrenes bilde av skilsmissen.

– Hvis foreldrenes historie er at «det går så bra med oss», så kan det være vanskelig for barnet å gå ut av den historien og si at «dette er veldig tøft for meg», sier hun.

NRK har snakket med flere «skilsmissebarn» som i dag er i 20 og 30-årene, for å høre om deres erfaringer med skilsmissen. Ingen av dem vi har snakket med har ønsket å stå frem åpent.

Flere av dem sier dette er et sårt tema fortsatt og at de ikke vil si noe som kan gjøre at foreldrene deres blir lei seg eller reagerer.

En sier følgende:

– Det var ikke så ille der og da, men det har preget meg i ettertid.

Han sier videre:

– Jeg hadde gode karakter helt til og med 5. klasse. Men fra 6. klasse ble karakterene mine dårligere. Og det var akkurat da foreldrene mine ble skilt.

Skjuler egne følelser

Alle foreldre som har felles barn under 16 må møte til mekling i forbindelse med samlivsbrudd og separasjon, eller før de kan reise sak for retten.

– Samlivsbrudd kan påvirke barna mer enn vi voksne liker å tro, sier psykolog Jartrud Sofie Frafjord. Hun er leder for et nasjonalt kompetanseteam for barn i familievernet.

Psykolog Jartrud Sofie Frafjord har snakket med mange barn som har opplevd skilsmisse. – De fleste ønsker stabilitet og å kunne fortsette mest mulig som før, sier hun Foto: Frank Rune Isaksen / Frikant

Psykologen forteller at barn tilpasser seg og vurderer om det er plass til deres følelser når foreldrene skiller lag.

– Hvis de oppfatter at mamma og pappa har mer enn nok med sitt, vil de ofte skjule sine egne følelser. De kan synes synd på foreldrene og ikke ønske at de skal få det verre, sier Frafjord.

Hun mener det er viktig å ikke ta det som en selvfølge at når et barn forholder seg rolig til situasjonen, så er alt bra.

– Det kan selvfølgelig være at det faktisk går bra, men det kan også være at barnet maskerer følelsene sine. Det kan være at barnet gråter alene på rommet og tørker tårene før det kommer ut i stua, sier hun.

Frafjord sier at noen barn snakker med venner, en lærer eller andre som står dem nær.

Men noen sier ikke til en sjel hvordan de har det.

Noen barn sier ikke til noen hvordan de har det etter en skilsmisse. Illustrasjon: Egil Ursin / NRK

Når barn stenger følelsene sine inne kan det gi seg flere utslag, sier Frafjord.

– Det kan være at de sover dårlig, blir ukonsentrerte, mister motivasjon til å leke eller drive med fritidsaktiviteter. Og det kan gi seg utslag i sinneutbrudd, eller at man begynner å gråte av noe som kan virke som en liten ting, men som handler om at man ikke får utløp for sine følelser, sier hun.

«Lykkelige skilsmisser»

Begrepet «lykkelig skilsmisse» brukes ofte når foreldrene skilles som venner og klarer å samarbeide godt i ettertid. FHI-forsker Holt advarer mot å undervurdere barnas følelser også ved disse bruddene.

– Vi snakker om de «lykkelige skilsmissene», men dette er veldig sett fra et voksenperspektiv. Jeg tror ikke de «lykkelige skilsmissene» finnes for barna, sier hun.

Holt sier det uansett vil være en overgang, og det kan være mye de går og bærer på og bekymrer seg for.

– Som å lure på om mamma og pappa skal være sammen på viktige dager som på konfirmasjonsdagen deres eller på julaften, sier Holt.

Selv om tallene har vist en nedgang de siste årene, er det fortsatt mange par som skiller seg sammenlignet med for 50–60 år siden.

Men selv om mange går fra hverandre, så kan man ikke automatisk tro at det er lettere for det enkelte skilsmissebarn at akkurat deres familie går i oppløsning, mener Holt.

– Det er mindre skam rundt dette i dag, og når det er mer normalisert, kan det på en måte være lettere for barna. Men samtidig må vi ikke gå i den fella at vi glemmer at det er vanskelig for hvert barn, i hver individuelle sak, sier hun.

Selv om skilsmisser sjelden er noe barna ønsker, så er det tilfeller der barn har godt av at foreldrene skiller lag, understreker Holt.

– For eksempel hvis det er mye konflikter, vold eller andre belastninger i familien.

Selv om det er mer normalt at par skiller seg nå enn tidligere, kan man ikke automatisk tro at det er enklere for det enkelte skilsmissebarn å gå igjennom det. Illustrasjon: Egil Ursin / NRK

Lærerne er uvitende

Skolefaglig ansvarlig i Alta kommune sier det hender at skolen ikke får beskjed ved samlivsbrudd. Noen ganger vet dermed ikke læreren eller skolen at et barn har foreldre som er gått fra hverandre.

– Det hender skolen får vite om det ved en tilfeldighet. For eksempel hvis barnet sier at de har glemt noe hjemme hos mamma eller hos pappa. Vi tenker det må være en automatikk i at foreldre varsler skolen, slik at vi kan være forberedt og komme tidlig inn, sier Knudsen.

Nøyaktig hvordan de skal gå frem er ikke klart, men Knudsen sier intensjonen er å prøve å ivareta elevene på en best mulig måte rundt et samlivsbrudd.

De vil derfor lage en beredskapsplan for å slå ring rundt barna i denne perioden. Barna skal få hjelp av miljøveileder, helsesykepleier og observante lærere.

– Ved å ha et system kan læreren være mer forberedt og forstå hvorfor barnet endrer adferd eller ikke klarer å prestere på skolen, sier hun.

Les også: Flere foreldre vil ha 50-50-løsninger for små barn

Holt i FHI synes tankene og ideene til Alta kommune er prisverdig.

– Det er kjempebra, og hvis det også kan føre til at foreldrene kan føle seg tryggere på at de kan snakke med skolen, så tenker jeg det er veldig viktig, sier forskeren.

Hun mener vi alle må bli mer bevisste på hvordan barn og unge påvirkes når familier splittes. Samtidig er hun klar på at barns stemme blir vektlagt i større grad enn før.

– Heldigvis har det hos familievernkontoret blitt et stort fokus på at barn skal høres i forbindelse med mekling. Det er en positiv utvikling, sier Holt.

Kan være sårt lenge

Familievernkontoret kan for noen barn være en sårt tiltrengt ventil. Frafjord sier barn gjerne opplever det som godt å snakke med noen utenom familien.

– De uttrykker ofte at det er godt å snakke med en som tåler alt de har på hjertet og som ikke blir sjokkert eller emosjonell, sier psykologen.

Hun sier at for barn er det viktig å være normal og lik de andre. Derfor kan det være godt for dem å snakke med terapeuter som kan forsikre dem om at deres følelser er normale og forståelige.

– Når de ser at det er lov og vanlig å være sint og lei seg, er det ofte beroligende i seg selv, sier hun.

FHI-forsker Holt sier sorgen og følelsene kan sitte i lenge.

– Det er viktig å snakke med barna også etter noen måneder og gjerne etter ett år. At man ikke tar for gitt at de har kommet seg videre, men spør dem hvordan de har det og hva som fungerer og ikke fungerer for dem i den nye hverdagen, sier hun.