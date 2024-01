Selv om det har stormet rundt Ingvild Kjerkol og hennes medstudents masteroppgave fra 2021 det siste døgnet, er støtten tydelig på hjemmebane.

– Jeg opplever det som en bagatell, som en ikke-sak – ting man finner i enhver masteroppgave. Og vi politikere må få lov til å være vanlige mennesker, vi også, sier Steinkjer-ordfører Gunnar Thorsen (Ap) til NRK.

STØTTE: Nestleder i Trøndelag Ap, Nærøysund-ordfører Amund Hellesø, uttrykker støtte til sin fylkesleder. Foto: Vegard Woll / NRK

Også nestleder i Trøndelag Arbeiderparti, Amund Hellesø, slår søndag fast at Kjerkol har full støtte fra ham.

Påpekt likheter i tekst

Lørdag ettermiddag ble det kjent at det er funnet flere tekstlikheter mellom helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkols masteroppgave fra 2021, og to andre masteroppgaver som har blitt levert ved samme universitet, uten at de er sitert.

Kjerkol nekter for at hun har kopiert tekster fra en annen oppgave inn i sin oppgave.

- Vi har ikke kopiert. Vi har brukt samme metode. Du trenger javascript for å se video.

– Vi har ikke kopiert, vi har brukt samme metode, og bruker da samme kildehenvisninger. Nå skal Nord Universitet se på saken igjen, og det tenker jeg er fint, svarte ministeren i «Dagsrevyen» lørdag.

Støtte i Trøndelag

Nestleder Amund Hellesøs Kjerkol-støtte speiles også av styremedlem og Røros-ordfører Isak Veierud Busch (Ap):

STØTTE: Styremedlem i Trøndelag Ap, Røros-ordfører Isak Veierud Busch, er enig med Amund Hellesø og Raymond Johansen. Foto: Sara Høines / NRK

– Hun er ikke en mindre dyktig eller hardtarbeidende enn det hun var i går, sier han.

Søndag formiddag ba tidligere Ap-politiker Raymond Johansen om at folk unngår å forhåndsdømme Kjerkol, noe Veierud Busch og Hellesø er enige i.

Sistnevnte understreker viktigheten av at ansvaret overlates til de som skal ta vurderingen. Hvis ikke, så er han klar på hva han frykter:

– Da er vi på en farlig vei, tror han.

NRK har ikke lyktes i å komme i kontakt med tidligere stortingspresident Eva Kristin Hansen, som i likhet med Hellesø er nestleder i fylkespartiet.

Universitetet starter vurdering mandag

Masteroppgaven ble levert ved Nord universitet. Kommunikasjonssjef Andreas Førde sier til TV 2 at universitetsledelsen møtes mandag for å diskutere saken. Førde er usikker på når universitetet vil komme med en konklusjon etter deres gjennomgang av oppgaven.

Det har samtidig kommet frem flere likheter mellom Kjerkols oppgave og en fra Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) i 2015. Høgskolen ble i 2016 en del av Nord universitet.

Likheter med oppgaven fra 2015 Ekspander/minimer faktaboks 1. «Informantene trekker frem den voldsomme utviklingen som skjer innenfor teknologifeltet. De opplever at de ikke rekker å snu seg, før det har kommet noe nytt på banen», skrev Kjerkol og en medstudent i 2021. «Et annet element flere av informantene trekker frem, er den voldsomme utviklingen som skjer innenfor teknologifeltet. De opplever at de ikke rekker å snu seg, før det har kommet noe nytt på banen», skrev HiNT-studentene i 2015. 2. «Flere av våre informanter ser på velferdsteknologi ikke bare som et supplement, men som et nødvendig og velkomment tilskudd til eksisterende arbeidskraft, der ansatte og teknologien står i en relasjon til hverandre. Denne relasjonelle ontologien danner også utgangspunkt for vårt syn på teknologien, i det vi mener at mennesker og ting står i et produktivt utviklingsforhold til hverandre», skrev Kjerkol og medstudenten i 2021. «Som vi vil komme tilbake til i empirien, viser det seg derimot at flere av våre informanter ser på velferdsteknologi ikke bare som et supplement, men som et nødvendig og velkomment tilskudd til eksisterende arbeidskraft, der ansatte og teknologien står i en relasjon til hverandre. Denne relasjonelle ontologien danner også utgangspunkt for vårt syn på teknologien, i det vi mener at mennesker og ting står i et produktivt utviklingsforhold til hverandre», skrev HiNT-studentene i 2015.

Stjørdal kommune bekrefter informanter

I Kjerkols oppgave kommer det samtidig frem at fire avdelingsledere med ansvar for hjemmeboende og beboere på bosenter i Stjørdal kommune ble invitert til dybdeintervju.

BEKREFTER KONTAKT: Fire avdelingsledere i Stjørdal kommune var informanter i Ingvild Kjerkols masteroppgave. Kommunen bekrefter at ansatte hos dem stilte i oppgaven. Foto: Jørgen Leangen / NRK

Kommunikasjonssjef i Stjørdal kommune, Lene Fjellstad, bekrefter til NRK at kommunen var involvert.

– Ut ifra det vi har forstått, så var det en fin opplevelse. Og de (informantene, journ.anm.) har i ettertid fått lest gjennom oppgaven, sier Fjellstad.

– Kjenner de seg igjen i det som står?

– Jeg har ikke snakket med alle avdelingslederne, men jeg har snakket med ei. Hun sa i alle fall at hun kjente seg igjen i det som ble skrevet. Hun følte hun ble fremstilt på en riktig måte.

Støtte fra advokat

Advokat Halfdan Mellbye i Sands advokatfirma mener det å fastslå at Kjerkols masteroppgave er juks, er å konkludere altfor raskt.

– Ut fra min erfaring, mener jeg at må man se mye grundigere på det. Det kan være mange ulike årsaker til at det oppstår en sånn tekstlikhet som man ser her, sier han til NRK.

Mellbye sier også at han ville reagert om det ble grepet fatt i en sak med såpass lite tekstlikhet.

– For at det skal være fusk, så må tekstlikheten opp på et visst nivå. Jeg oppfatter at her er det flere ulike kilder, flere ulike oppgaver og relativt korte sitater, slik at jeg oppfatter at det ikke er en typisk fuskesak, fastslår advokaten.

Kritiserer mediene

Steinkjer-ordfører Gunnar Thorsen understreker at han mener det som har kommet frem med Kjerkol finnes i det «aller meste» av masteroppgaver i Norge.

LIKHETER: Det er funnet flere tekstlikheter mellom masteroppgaven til Ingvild Kjerkol og en medstudent, og det flere andre studenter har levert tidligere. Foto: Morten Andersen / NRK

– Jeg opplever egentlig at NRK, i likhet med andre medier, er veldig opptatt av å ta politikere. Det er politikerne man er opptatt av, og kun den gruppen. Det synes jeg er trist, for det synes jeg er en form for trussel mot demokratiet vårt.

– Hva bør skje om det Kjerkol har gjort er like alvorlig som Borch?

– Foreløpig er det ikke noe grunnlag for å si det da. Jeg tenker at det håndterer man på regjeringshold, og det har man gjort med Sandra Borch og i andre tilfeller. Men vi er ikke der, så det er en hypotese.

Støre om Kjerkol-saken: – Viktig å få full oversikt

Statsminister Jonas Gahr Støre skriver til søndag kveld at han har pratet med helseminister Ingvild Kjerkol om masteroppgaven hennes.

Oppgaven blir nå gjennomgått av Nord universitet etter anklager om plagiat.

– Jeg har snakket med Ingvild Kjerkol om opplysningene om hennes oppgave som har kommet fram i helgen. Nå er det viktig å få full oversikt i denne saken, skriver statsminister Jonas Gahr Støre i en e-post til VG og NRK søndag ettermiddag:

– Jeg forstår at Nord universitet skal se på saken, og det er bra.