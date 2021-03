Tromsøordfører sterkt kritisk til museumssatsing i Bodø: – Helt feil, slik situasjonen er nå

– Slik situasjonen er nå, er det helt feil å begynne å vurdere en filial i Bodø, sier ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen.

Han er sterkt kritisk til museumsmeldingen, som kulturminister Abid Raja la frem på fredag. Der går nemlig regjeringen inn for at Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø skal få et underbruk i Bodø.

I stedet mener Wilhelmsen at kulturministeren bør bruke energien på å få skikk på museets hovedavdeling i Tromsø.

Bakgrunnen er konflikten som har preget Nordnorsk Kunstmuseum i over et år.

I mars i fjor ble direktør Jeremie McGowan sparket av styret. McGowan gikk senere til søksmål, men tapte i retten.

Konflikten har også ført til at administrasjonssjefen har sagt opp jobben. I tillegg har flere styremedlemmer som støtter McGowan trukket seg.

To kandidater har takket nei til jobben

Arbeidet med å erstatte den tidligere direktøren har gått trått. To kandidater ble tilbudt jobben i høst, men begge takket nei. Forrige uke ble en midlertidig direktør satt inn, men den permanente erstatteren lar altså fortsatt vente på seg.

Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø ble etablert i 1985, men har holdt til i dagens lokaler siden 2001. Museet finansieres i hovedsak av staten, og fikk i fjor rundt 24 millioner kroner i støtte over statsbudsjettet. Foto: Vilde Kristine Malmo / NRK

På toppen av det hele sliter det statsfinansierte museet med elendige utstillingslokaler og magasiner. Ifølge museet selv, tilfredsstiller ikke bygget i Tromsø sentrum dagens krav til forsvarlig oppbevaring av kunst.

– Nå må vi bruke de nærmeste åra på å få på plass de fasilitetene som trengs i Tromsø. Videre må vi få ro i organisasjonen. Det må en ny direktør på plass, slik at beslutningene som tas er kunstnerisk forankret, forlanger Wilhelmsen.

Derfor mener han også at planene om en filial i Bodø må legges bort inntil videre.

– Så får vi i neste runde, om noen år, utrede om det skal være filialer i Nordland og Finnmark, eller om museet bare skal dra på turné.

Stortingsrepresentant Cecilie Myrseth Foto: Marius Fiskum / Pressebilde

– Museet ligger med brukket rygg

En annen som er kritisk, er stortingsrepresentant Cecilie Myrseth (Ap). Hun har gjentatte ganger tatt til orde for at det sittende museumsstyret må byttes ut, som en følge av støyen.

Nå krever også hun at kulturministeren setter Bodø-planene på vent.

– Museet ligger med brukket rygg på grunn av året vi har bak oss. Samtidig er sterkt behov for nye lokaler i Tromsø. Det er det som burde vært hovedfokuset til Abid Raja, mener Myrseth.

Rett skal være rett: Tromsø blir nevnt i museumsmeldingen. «Nordnorsk Kunstmuseum trenger nye eller utvida fasiliteter i Tromsø», står det å lese på side 92. Men det som står der er langt fra godt nok, sier stortingsrepresentanten.

–Det ligger ikke forpliktende penger der, eller tanker om hvordan man skal bygge opp i Tromsø. Når man samtidig viser til en storsatsing i Bodø, så blir vi i Tromsø veldig bekymret.



Kirsti Saxi, fylkesråd for kultur i Nordland. Foto: Susanne Forsland / Nordland Fylkeskommune

– Et løft for hele landsdelen

Det var Nordland fylkeskommune, som sammen med Bodø kommune tok initiativet til å etablere en avdeling av Nordnorsk Kunstmuseum i Bodø.

Går alt etter planen, skal utstillingsarealer og magasiner være på plass i den gamle postgården i løpet av 2022.

Ifølge fylkesråd for kultur i Nordland, Kirsti Saxi, har man lenge sett behovet for å ha en institusjon i fylket som kan produsere kunstutstillinger og ta vare på samlinger.

Samtidig er hun tydelig på at en etablering i Bodø ikke skal skje på bekostning av den eksisterende aktiviteten i Tromsø. En avdeling i Bodø vil være et løft for kulturlivet i hele landsdelen, mener Saxi.

Kritikken fra Tromsø kommenterer hun slik:

– Man må jo klare å tenke på flere ting samtidig, sier Saxi, og mener politikerne i Tromsø opptrer defensivt.

Kulturministeren forsvarer satsingen

Sist onsdag ble Nordnorsk Kunstmuseum tema i Stortingets spørretime. Der avviste kulturminister Abid Raja å gripe inn i konflikten i Tromsø.

Planene i Bodø forsvarer han imidlertid på strak arm, og sier ordføreren i Tromsø ikke har noe å frykte.

«Hadde Gunnar Wilhelmsen enten tatt seg tid til å lese hva som faktisk står i meldingen, eller hørt mitt fremlegg da jeg presenterte meldingen, ville han sett at jeg og regjeringen vil prioritere både magasin og utstillingslokale i Tromsø. Framfor å sette de ulike byene i nord opp mot hverandre, ønsker jeg å løfte den visuelle kunstscenen i hele Nord-Norge. Det burde også være i ordførerens interesse», skriver Raja i en e-post til NRK.