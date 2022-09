Når det beryktede «slaget om Nord-Norge» finner sted på Alfheim søndag, vil det også foregå en markering i det stille.

For aller første gang vil de samiske fargene få plass på armen til en kaptein i en eliteseriekamp.

– Det å spille i en klubb som bryr seg om alle og prøver å være inkluderende, det er jeg veldig stolt over, sier Tromsø-kaptein Ruben Yttergård Jenssen.

Han skal bære bindet under søndagens kamp mot Bodø/Glimt.

– Vi ønsker å vise at vi er en klubb for hele landsdelen. Den samiske befolkninga er en veldig viktig del av Nord-Norge. Vi ønsker å synliggjøre det med å spille med de samiske fargene på kapteinsbindet, forklarer han.

Denne uken vant TIL Norges Juristforbunds Rettssikkerhetspris sammen med Lise Klaveness, president i Norges Fotballforbund.

Samfunnskontakt i Tromsø idrettslag Tom Høgli viser fram kapteinsbindet med de samiske fargene. Foto: Knut Anders Finnset / NRK

– Vi ser i samfunnet at det er mye hets og diskriminering rettet mot det samiske. Det må det bli slutt på, og det må vi alle ta i et tak for å gjøre noe med, sier samfunnskontakt i TIL, og tidligere landslagsspiller Tom Høgli.

– Også vi som en profesjonell klubb, som har en mulighet til å bruke stemmene våre. Dette er ett av mange virkemidler.

Senest for noen uker siden var det flere som reagerte på det de mente var rasisme og samehets under en kamp mellom Vålerenga og Tromsø.

Har opplevd samehets

En som har kjent diskriminering på kroppen er Elle Nystad. Tidligere i år sto hun fram og fortalte at hun ble utsatt for hets på grunn av sin samiske identitet da hun og venninnene var på byen.

Gjennom sin rolle i organisasjonen RomsaDál har hun vært blant initiativtakerne til det samiske kapteinsbindet.

Elle Nystad er aktivist og stolt av sitt samiske opphav. Nå samarbeider hun med Tromsø idrettslag for å motarbeide samehets i fotballen. Foto: Privat

– Dette er et symbol. Å se de samiske fargene og RomsaDáls logo på fotballbanen er for å vise at vi står sammen for en viktig sak. At vi står opp mot samehets og vil vise at man er stolt over den samiske befolkninga.

– Det viser at folk ser oss og de ser hva Tromsø gjør. At det har en verdi og at det har noe for seg.

Nystad tror responsen fra nordlendingene kommer til å være god når slaget om Nord-Norge skal spilles kommende søndag.

– Det kommer alltid til å være folk som reagerer negativt. Men for det meste så har vi bare opplevd positive tilbakemeldinger med de andre prosjektene våre i Tromsø.

Også Sametingsrådet er glade for Tromsøs engasjement.

– TIL har gått foran i sin positive synliggjøring av samisk språk og kultur, og i arbeidet mot samehets, sier sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR).

Han fortsetter:

– Som en stor og velrenommert aktør i Nord-Norge har det mye å si når TIL synliggjør det samiske og tar et så tydelig standpunkt mot samehets som de har gjort med å stå i spissen av kampanjen RomsaDál.

Oppgjørene mellom Tromsø og Bodø/Glimt skaper alltid engasjement i de to største byene i Nord-Norge. Innslaget er fra 2015. Du trenger javascript for å se video. Oppgjørene mellom Tromsø og Bodø/Glimt skaper alltid engasjement i de to største byene i Nord-Norge. Innslaget er fra 2015.

– Har gått i bresjen

Forrige gang Glimt og Tromsø spilte var på Aspmyra i mai. Den kontroversielle kampen endte til slutt 1-1, med dommeravgjørelser som ble omtalt som «skandaløse».

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp mener Tromsø gjør mye riktig ved å markere seg i samfunnsspørsmål.

– De har vært fantastiske ved å gå i bresjen, og være dem som går først ut i en del saker.

– Det krever mot og trygghet på hva de står for. Omdømmemessig er det også positivt, sier han.

Torp tror også klubbens engasjement gir supporterne grunn til å være stolte.

Tidligere fotballspiller Carl-Erik Torp er NRKs fotballekspert. Foto: Espen Solli / Espen Solli

Fotballen må fortsette å jobbe mot ulike former for diskriminering, sier han.

– Man ser jo eksempler stadig vekk. Det er ord mellom spillere, mellom trenere og spillere, dommere og supportere. Så det vil alltid være en vei å gå.

Samfunnsengasjement .

– Samfunnsengasjement har blitt viktigere og viktigere i idretten. Tromsø har fått en posisjon der de har gått først i sentrale saker. Turt å rope først, krever mest mot. Så det er en velfortjent posisjon, mener Torp.