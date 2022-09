Tromsø-ordfører tar gjenvalg: – Jeg fikk en god start på grunn av pandemien

– Dette er verdens beste jobb, og den vil jeg gjerne fortsette å ha. Vi skal vinne valget til neste år, sa Gunnar Wilhelmsen under en pressekonferanse i Tromsø rådhus fredag.

Det var på forhånd usikkerhet knyttet til hvorvidt Wilhelmsen kom til å stille på ny, og ordføreren har så langt nektet å svare på spørsmål fra media om neste års valg.

Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen kunngjorde under en pressekonferanse fredag at han stiller til gjenvalg. Foto: Gunnar Grindstein / NRK

Har skapt kontroverser

Ap-politikeren har vært ordfører siden valget i 2019, og kom da inn i politikken for første gang.

Wilhelmsen var særlig synlig under koronapandemien, der han blant annet tok til orde for å innføre «søringkarantene», for personer som kom fra steder med høyt smittetrykk til nord.

– Jeg fikk en god start på grunn av pandemien, sier ordføreren og utdyper;

– Under pandemien jeg ble virkelig kjent med organisasjonen og fikk se hvordan folk sto på. Det er på grunn av de ansatte og deres innsats at Tromsø ble en av de bedre i landet når det gjaldt håndtering av pandemien.

Ordføreren har også fått mye kritikk – blant annet for hans økonomiske interesser. Wilhelmsen har stor personlig formue og eier en rekke eiendommer i Tromsø kommune. I tillegg er han medeier i Olavsvern – en ubåtbase i Tromsø.