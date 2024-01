Tromsø lufthavn stenges i to timer

Rullebanen på Tromsø lufthavn stenges i to timer.

- Brekkasje på to store fres, sier kommunikasjonsrådgiver i Avinor, Ylva Celius Trulsen, til NRK, og opplyser at dette fører til at de er ute av drift.

Hun opplyser at det jobbes på spreng med å fikse fresene.

- Har en i reserve, men vil ta betydleig lengre tid å brøyte rullebanen.

NRK kommer tilbake med mer.