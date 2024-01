Tromsø lufthavn åpnet igjen

Rullebanen på Tromsø lufthavn er igjen åpnet for trafikk, etter at rullebanen ble stengt i nærmere to timer.

- Brekkasje på to store fres, sa kommunikasjonsrådgiver i Avinor, Ylva Celius Trulsen, til NRK klokka 18:47, og opplyste at dette fører til at de er ute av drift.

Hun opplyste videre at de jobbet på spreng med å fikse fresene.

- Har en i reserve, men vil ta betydleig lengre tid å brøyte rullebanen.

Selv om rullebanen nå er åpnet for trafikk, har de så langt ikke fått fikset skaden, opplyser Trulsen klokken 20:34.