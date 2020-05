Frykter kollaps i Nord-Norges største kommune

– Hva skjer med sykefraværet når de fjerner 200 årsverk? Oppgavene forsvinner ikke, selv om årsverkene forsvinner. Hva skjer med folkene som får oppgavene på sine skuldre? spør Erik Johansen Jørgensen, leder i Fagforbundet Tromsø.

– Jeg er redd for en fullstendig kollaps.

Tromsø kommune har slitt med økonomien lenge. Kommunen brukte 140 millioner kroner for mye i fjor. I år styrer de mot et underskudd på 120 millioner.

Det funker dårlig når kommunen allerede skulle hente inn deler av underskuddet fra i fjor. I tillegg kommer mindre skatteinntekter, for høye kostnader på tjenester og koronaviruset.

– Det er krise, og det er det forståelse for i kommunen, sier ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap).

Onsdag vedtok kommunestyret at de må kutte minimum 200 årsverk i løpet av året, for å bøte på den skakkjørte økonomien. Håpet er de klarer det med naturlig avgang og ved å ikke fylle vakante stillinger.

I tillegg vedtok de blant annet å kutte i godtgjørelsene til politikerne.

Dette vedtok Tromsø kommune Ekspandér faktaboks Her er lista over økonomiske tiltak for å få økonomien i Tromsø på rett kjøl: Kommunestyret har klare forventninger til at alle kostnader og tapte inntekter på bakgrunn av koronaepidemien blir fullt ut kompensert av regjeringen. For å redusere overforbruket på post 1107 gjør kommunestyret følgende tiltak fra og med 1. juni 2020: Møtegodtgjørelser i kommunestyret blir redusert med kr 375,- per møte Møtegodtgjørelser i utvalgene blir redusert med kr 330,- per møte Alle funksjonsfrikjøp blir redusert med 3prosent prosent gjennom at grunnlaget for funksjonsfrikjøpet blir redusert med 3prosent. Funksjonsfrikjøpene gjelder ordfører, varaordfører, ledere og nestledere i utvalgene, formannskapsmedlemmer, ledere for kommunale råd og utvalg. Utbetaling til KomRev reduseres med 1 million kroner sammenliknet med budsjett For å sikre at vi er i tråd med budsjett vil kommunestyret i behandling av budsjettet for 2021 vurdere videreføring av disse tiltakene og reduksjon i gruppefrikjøpet.

Opprettholde en generell stillingsstopp i Tromsø kommune, som kun oppheves gjennom nytt vedtak i kommunestyret.

Kommunestyret slutter seg til administrasjonens mål for nedgang i antall årsverk. Det skal være forholdsvis minst like stor nedgang i antall årsverk i sentrale staber, som i andre deler av kommuneorganisasjonen.

Etablering av klimaregnskap og klimabudsjett: Det etableres en styringsgruppe til arbeidet med etablering av klimabudsjett og klimaregnskap. Styringsgruppen består av: én representant for Enhet for klima, miljø og landbruk, én representant for ledelsen i Avdeling for bymiljø, to representanter for ledelsen i seksjon for økonomistyring, én politisk representant (leder for Miljø-, klima- og samferdselsutvalg). Styringsgruppen ledes av Seksjon for økonomistyring. Referansegruppe er Miljø-, klima- og samferdselsutvalget. Styringsgruppen utarbeider en framdriftsplan som presenteres for Miljø-, klima- og samferdselsutvalget i augustmøte.

Kommunestyret vil styrke ramme 1401 Kultur med 2,5 millioner kroner som finansieres fra ubrukte arbeidsgiveravgiftsmidler. For det resterende kuttet skal kommunedirektøren utarbeide en konsekvensutredning, som skal følge økonomirapport II, hvor dette tas med i endelig fastsetting av rammen. Fordelinga skal diskuteres med hovedutvalg for kultur, idrett og friluftsliv. Nytt bygg til legevakt er viktig for Tromsø kommune. Et velfungerende legevaktmottak har stor betydning for en by som Tromsø. Kommunestyret ønsker å bygge ny legevakt og at det ikke skal utsettes unødig. Prosjektet må utarbeides og sikres så vi bygger rett type bygg på rett plass. Arbeidet med prosjekt ny legevakt intensiveres og legges fram for innarbeidelse i videre investeringsplaner ved budsjettbehandling 2020.

Det vil bli behov for å prioritere hardere i investeringsbudsjettet. Kommunestyret vil prioritere investeringer som gjør drifta mer effektiv, reduserer driftsutgiftene eller skaper inntekter for kommunen. Alle investeringssaker skal vise konsekvens for driftsbudsjettet.

Kommunestyret ber om at ramme 1107 blir splittet opp slik at godtgjørelser og lønn til politikerne kommer på en egen ramme.

I den situasjonen kommunen er i, vil kommunestyret stille krav om månedlig rapportering på følgende områder:



a. Sentrale økonomiske måltall for drift og investering.



b. Utvikling av antall årsverk brutt ned på de enkelte avdelinger og seksjoner.



c. Utvikling av sykefravær.

Rapport legges månedlig frem for formannskapet og hovedutvalgene.

FRYKTER MER: Ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) frykter at Tromsø kommune må kutte mer en de 200 årsverkene de nå har bestemt seg for å fjerne. Foto: Petter Strøm / NRK

Tyder på vilje

– Vedtakene vi gjorde i dag viser at det er vilje i kommunen til å få dette til, sier Wilhelmsen.

Høyres gruppeleder, Sebastian Henriksen, er også fornøyd med at kommunestyret har blitt enige om hva de må gjøre for å prøve å få ned utgiftene. Men han kritiserer likevel partiene som sitter med makta for ikke å ha reagert tidligere.

– Dette er en situasjon både innbyggerne og politikerne i kommunen har visst om lenge. For å få ned utgiftene er det nødvendig og klokt å starte med å kutte i ledige stillinger og naturlige avganger, men debatten i dag viser hvor viktig det ville vært å ta grep tidligere, sier Henriksen.

– Folk er slitne

Arne Tøllefsen Solheim er avdelingsleder for boligtjenesten Grønnegata 103. De har mellom 150 og 200 brukere, som sliter med rus og psykiatri.

Han forteller at den økonomiske situasjonen preger de ansatte og arbeidet de gjør.

– For eksempel er det et skrikende behov for boliger til den gruppen mennesker vi jobber med, men kommunen har kuttet i de investeringene, sier han.

Botilbudet i Grønnegata 103 er flyttet etter en brann i fjor. Arbeidet med å restaurere bygget er forsinket. Dagens tilbud er ifølge Solheim ikke tilfredsstillende.

Men han er mest bekymret for de ansatte. De siste årene har sykefraværet i boligtjenesten gått fra opp mot 30 prosent til under 10 prosent.

– Men nå øker fraværet igjen. Folk er slitne, sier Solheim.

– Vi har svært kompetente ansatte, med mye utdanning. Men hva blir løsningen når de sykemelder seg? Da må vi hente inn vikarer uten riktig utdanning, som ikke har mulighet til å gjøre den samme jobben.

Både Solheim og Erik Johansen Jørgensen i Fagforbundet forstår at noe må gjøres med økonomien i Tromsø.

– Men det begynner å bli begrenset med konstruktive tiltak vi kan gjøre i kommunen. Vi har minimalt med ressurser. Jeg mener mye er opp til regjeringen. De gir flere oppgaver til kommunen, men hvor er penger til oppgavene? spør Erik Johansen Jørgensen.