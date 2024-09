Saken oppsummert: Tromsø kommune varslet kutt av 150 årsverk grunnet økonomiske utfordringer, men har i stedet økt med 159 årsverk sammenlignet med samme periode i fjor.

Kommunedirektøren begrunner økningen med variable ansatte, inkludert ferievikarer, og mener at tiltakene begynner å få effekt.

Ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) mener det er viktig å se på tallene som helhet, inkludert vikarbruk, og at det er for tidlig å si noe om budsjettet for neste år.

Gruppeleder Markus Akselbo (H) er bekymret for at de rød-grønne styringspartiene vil øke eiendomsskatten for å få budsjettene til å gå opp. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.



Blodrøde økonomisk tall har ført til varsel om kraftfulle tiltak i Tromsø kommune. Samtidig har opposisjonen krevd gransking av fjorårets underskudd på en kvart milliard kroner.

Blant tiltakene som skal få skikk på kommuneøkonomien er kutt i 150 årsverk.

Men nå har vondt blitt verre.

Ferske tall viser at kommunen har økt med flere årsverk enn de skal kutte. Dette sammenlignet med samme periode i fjor.

– Det bekymrer meg at årsverksutviklingen, altså antall ansatte, er på et slikt nivå som det fremgår her. Det er litt usikre tall nå etter fellesferien med ferieavvikling og ferievikarer, men det ser ut som vi har kommet for sent i gang med tiltakene. Vi skulle nok klart og gjort en større reduksjon når over halve året har gått, sier Markus Akselbo, gruppeleder for Tromsø Høyre, til NRK.

REAGERER: Høyres gruppeleder i Tromsø, Markus Akselbo, er ikke fornøyd med prosessen i det pågående arbeidet som gjøres for å kutte utgiftene i kommunen. Foto: Pål Hansen / NRK

5640 årsverk

I snitt har det blitt over 100 flere årsverk i kommunen så langt i år sammenlignet med 2023.

Sammenlignet med perioden frem til august i fjor, er tallene langt verre for kommunen. Frem til august i fjor hadde kommunen i snitt 5640 årsverk, noe som er 159 færre enn samme periode i år.

Antall årsverk Tromsø kommune Måned 2023 2024 Januar 5586 5786 Februar 5551 5755 Mars 5547 5756 April 5609 5756 Mai 5591 5759 Juni 5582 5773 Juli 5731 5857 August 5924 5950 September 5825 Oktober 5752 November 5829 Desember 5834 Snitt 5696.75 5799 Ekspander/minimer faktaboks Tallene er hentet fra kommunens egen årsverksoversikt. Oversikten legges frem i forbindelse med økonomirapporten. Snitt for 2023 er for hele året.

Dette harmonerer ikke med kommunens økonomi, mener Akselbo.

– Man skulle tro at vi, når vi ble gjort klar over den økonomiske situasjonen allerede i februar i år, hadde kommet lenger.

ØVERSTE LEDER: Kommunedirektør Stig Tore Johnsen. Foto: Hans L. Andreassen / NRK

Skylder på ferievikarer

I en fersk økonomirapport begrunner kommunedirektøren Stig Tore Johnsen økningen først og fremst med variable ansatte, herunder ferievikarer.

Den argumentasjonen møter liten forståelse hos Akselbo.

– Jeg synes vi uansett burde vært mye nærmere på snittallene per måned når vi har vært kjent med dette siden februar, sier han.

Selv avviser Johnsen til NRK at de har flere vikarer i år enn i 2023.

I rapporten kommer det frem at kommunen har redusert antall faste ansatte med 32 siden inngangen til 2024, og 50 ansatte siden tiltakene ble vedtatt.

Johnsen mener det er viktig å se på kommunens samlede personalkostnader som helhet.

– I helse og omsorg har vi gjort dramatiske forbedringer. Dette gjennom å ta ned vikarkostnadene til under halvparten i forhold til 2022, sier han, og peker på at overtidsbruken også er kuttet.

Johnsen er ikke enig med Akselbo i at kommunen kom for sent i gang med sine kutt.

– Det er nødvendigvis slik at det tar tid for å se effektene av det. Men om vi kom sent i gang eller ikke ... Vi mener i hvert fall ting indikerer nå at vi er på rett vei, sier han.

ORDFØRER: Arbeiderpartiets Gunnar Wilhelmsen har vært ordfører i Tromsø siden oktober 2019. Foto: Aurora Ytreberg Meløe / NRK

Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) mener det viktige nå er å ta ned årsverk og vikarbruk i kommunen.

– Summen av det kommer til å være et bra tilskudd for å få økonomien i vater igjen, sier Wilhelmsen.

Kommuneadministrasjonen vil 17. september presentere ferske økonomiske tall for formannskapet i kommunen, får NRK opplyst.

Les også Norge har aldri vært rikere – samtidig går halvparten av kommunene i underskudd

Kan bli flere

Selv uttrykker Akselbo bekymring for at de rød-grønne styringspartiene, slik han mener de har til vane å gjøre for å få budsjettene til å gå opp, kommer til å øke eiendomsskatten.

– Nå ser det ganske tøft ut, og tiltakene man har forsøkt å sette i verk har åpenbart ikke gitt nok effekt, sier han.

Wilhelmsen opplyser at en eventuell økning av eiendomsskatten så langt ikke har blitt nevnt i budsjettarbeidet.

– Kan du garantere at den ikke blir det?

– Nei, men du må ta hensyn til at vi skal ha en prosess. Vi er et kollegium bestående av fem partier som skal bli enige om retningen. Jeg er sikker på at 150 årsverk ikke er nok.

– Så det kan bli flere årsverk som må kuttes?

– Nei, jeg er sikker på det. Men, som sagt, vi skal ha en prosess. Vi er ikke kommet langt i budsjettarbeidet, men det må prioriteres. Det må ses på forskjellige ting, sier Wilhelmsen, og opplyser at budsjettet skal vedtas i desember.

Marsjordre til administrasjonen

Selv stiller Tromsø-ordføreren seg uforstående til kritikken fra Høyre.

– Hvis vedtaket til Høyres budsjett hadde vært for 2023, så hadde vi hatt 24 millioner mer i underskudd. Det alternative budsjettet til Høyre er akkurat det samme som Arbeiderpartiet. Det er bare et spørsmål om litt justering av inntekt og utgifter, så det er å falle på sin egen urimelighet å si.

Videre påpeker han at flertallet i kommunestyret har gitt en klar marsjordre til administrasjonen.

– Kommunestyret har vedtatt at man skal ta ned 150 stillinger, ta ekstraordinært utbytte, man skal se på reise, kurs og konferanse, og man skal se på å ta ned på rammen.