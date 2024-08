Leverte Hermine på kattehotell – ble utlevert til feil familie

– 3. august skjedde det noe som ikke kan få skje igjen.

Slik starter innlegget til den fortvilte kattemoren Hanne Leandersen på Facebook.

Hun hadde innlosjert den gråstripete katten Hermine på Tromsø kattehotell for et sommerferie-opphold.

Kattehotell er et pensjonat med kost og losji for katter, som katteeiere kan benytte seg av for å sikre at deres lodne familiemedlem har det bra mens eierne er på ferie.

Leandersen hadde vært i utlandet. Da hun kom hjem og skulle hente Hermine på avtalt tidspunkt, fikk hun seg et sjokk.

Hun var allerede hentet.

Hermine har vært borte i 20 dager. Kattemor håper hun snart blir funnet. Foto: privat

Forsvunnet i skogen

Hermine er en litt sky innekatt som Leandersen har adoptert fra Dyrebeskyttelsen.

Nå viste det seg at noen hadde sjekket ut feil katt fra hotellet. De trodde det var sin katt, men det var det altså ikke.

Og så ble Hermine fraktet av de ukjente til et sted langt unna hjemmet sitt i Tromsø. Hun var i et hyttefelt i Malangen i Balsfjord kommune.

Og ikke nok med det: katten var blitt sluppet ut.

Nå har hun vært savnet i 20 dager.

– Hermine er fremdeles savnet, til tross for ulike tiltak og leting. Hun vil neppe søke til folk eller bebyggelse, og har naturligvis ingen mulighet til å finne veien hjem selv, sier Leandersen.

Det er stort og luftig for kattene, og de har hvert sitt bur på natten. Men når eierne skal hente, går de selv inn og finner sitt familiemedlem. Det kan det bli en endring på nå. Foto: privat

Vil endre rutinene

Hermines matmor skjønner at feil kan skje.

Leandersen ønsker seg likevel en garanti fra Tromsø kattehotell om at de endrer rutinene sine for levering og henting av kattene, slik at andre slipper å oppleve det samme.

– Med så mange katter, sier det seg selv at noen katter kan ligne veldig på hverandre, sier katteeieren.

Eier av Tromsø kattehotell, Anders Eilertsen, sier dette er en kjedelig situasjon for alle parter.

– Det er selvfølgelig verst for katten og eieren, men dette er ikke gunstig for noen parter.

Kattehotellet er allerede i gang med å se på rutinene sine.

I dag går folk selv inn i den felles luftegården og henter sin lodne venn.

– Vi vurderer nå om vi skal sette krav om at dyrene skal ha lesbar chip, og ikke stole på at alle tar med seg egen katt, sier han.

Slik ser luftegården på Marisletta gård ut. Foto: Tromsø kattehotell

Flere har opplevd det

Også tidligere i sommer skjedde det en utleveringsfeil.

Ifølge Eilertsen hadde katteeieren vært litt usikker på om det var sin katt, men endt på at det var riktig.

De hadde satt seg i bilen og kjørt ei mil før de begynte å reagere på lyden i baksetet.

– De syntes det var en rar lyd, og de kjente ikke igjen mjauingen. Da de kom tilbake og sjekket, innrømte de at de hadde tatt med seg feil katt, forklarer eieren av pensjonatet.

Denne katten ble forvekslet med en annen. Eieren er glad den kom tilbake. Foto: privat

Nå håper Eilertsen at Hermine kommer tilbake igjen.

– Jeg håper katten lar seg finne. Det var veldig uheldig at den ble sluppet ut i det fri når det først ble feil.

Også matmor Hanne Leandersen håper folk som kan være i nærheten hjelper til med å lete etter henne.

– Hun er veldig sky, og vil neppe søke til folk. Hun kan likevel komme til fremmede som setter seg ned og tar frem hånden slik at hun får lukte på den.