Tromsø har ikke kontroll på smitteopphav – knytter smitte til utesteder

– Vi har ikke et sikkert opphavssted for smitten i Tromsø. Det er skummelt, sa leder av Koronasenteret Øyvind Benjaminsen under pressekonferansen torsdag kveld.

Torsdag ettermiddag var det kjent at ytterligere to personer er smitta med covid-19. Blant annet en ansatt ved Sør-Tromsøya sykehjem fått påvist smitte.

Tromsø kommune melder senere om etterdagen om et nytt tilfelle av koronasmitte. En ansatt ved utestedet Prelaten er bekreftet smittet.

Ukjent smittekilde

Leder av Koronasenteret i Tromsø, Øyvind Benjaminsen. Foto: Oda Viken / NRK

Det betyr alt i alt fire nye personer blitt smitta av med korona i Tromsø denne uka. 110 er satt i karantene og 31 er isolert torsdag kveld.

Kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen sier under en pressekonferanse klokken 18.30 at det ennå er håp for at smitten kan spores.

Tirsdag var det kjent at en person var smittet etter å ha vært på et arrangement med 100 deltakere. Torsdag ble det kjent at ytterligere én av de bekreftede smittede kan knyttes til dette arrangementet.

Alle de tre smittetilfella i Tromsø kan knyttes til denne utestaden i sentrum. Foto: Torbjørn Krane / NRK

Personen som tirsdag ble bekreftet smittet jobber på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), sammen med en av dem som fikk positiv test i dag, torsdag.

Tromsø konstaterte tirsdag at det er skjult smitte i kommunen. Flere smittetilfeller kan knyttes til et utested, «No. 24» i Tromsø sentrum.

– Det er bekymringsfullt når vi ikke kan spore smitten, sier kommuneoverlege Inger Hilde Trandem.

Kommunen jobber nå tett med No. 24 for å kartlegge nærkontakter og bevegelser. Stedet er stengt ned for dagen og lokalene vaskes.

I tillegg styrker kommunen kapasiteten for testing.

I tillegg til de fire bekreftede tilfellene blant Tromsøs innbyggere er 25 personer fra en russisk tråler fraktet i land og isolert i Koronasenteret i bydelen Kroken.

To av de smittede var 24. september på et arrangement med 100 deltakere på Studentersamfunnet Driv i Tromsø. Foto: Torbjørn Krane / NRK

Kommunen oppfordrer alle som har vært på utestedet mellom 1. og 3. oktober til være obs på symptomer, og til å teste seg dersom de mistenker smitte. Nærkontakter til de som er smittet er satt i karantene.

Smittesporing på sykehjem

Alle beboere på avdelinga på der den ansatte ved sykehjemmet jobber blir testet nå. En av dem ble torsdag ettermiddag bekreftet smittet, opplyser kommuneoverlegen til NRK.

– Vi har kontroll på dem som har vært på sykehjemmet, av besøkende og ansatte, sier leder av koronasenteret Øyvind Benjaminsen under pressekonferansen.

Det er innført besøksstans ved sykehjemmet.

Resultatet av testinga blir klart i løpet av ettermiddagen, torsdag eller fredag.

– Vi arbeider for harde livet med smittesporing. Vegen videre blir bestemt når testresultatene er klare, sier fagleder på Koronasenteret, Øivind Benjaminsen.

UiT-student smittet

En av de smittede er student ved UiT Norges arktiske universitet.

De tolv medstudentene som de siste dagene har hatt gruppeundervisning sammen med den smittede personen vil bli kontaktet av smittesporingsteamet.

Undervisningslokalet som de 13 studentene har benyttet er stengt og vil bli vasket ned før det igjen tas i bruk, melder UiT på sine nettsider.