3. juni gikk et 650 meter bredt og 160 meter dypt jordskred på vestsiden av Kråkneset i Talvik i Alta kommune. Fem dager før ble NVE og Alta kommune varslet av noen hyttebeboere, men området ble ikke evakuert.

Nå er håpet at et nytt digitalt skredvarslingssystem kan lette arbeidet rundt lignende hendelser. Innovasjon Norge har sett potensialet, og legger 10,3 millioner kroner på bordet for å utvikle det.

– Vi ønsker et system som oppdager skred som har gått over veg, som detekterer om det er trafikanter inne i området og som automatisk varsler, sier Per Bjørn Holm-Varsi.

Han er assisterende divisjonsdirektør i Troms og Finnmark fylkeskommune. Onsdag formiddag feiret bevilgningen på 10,3 millioner kroner fra Innovasjon Norge med kake i Vadsø.

Assisterende divisjonsdirektør Per Bjørn Holm-Varsi og fylkesråd for samferdsel Kristina Hansen (Ap) feirer med kake på fylkeshuset i Vadsø. Foto: Sidsel Vik / NRK

Kan eksporteres til utlandet

– Om vi får på plass et system som vi har skissert – så vil det ikke bare være viktig menneskelig og samfunnsøkonomisk for oss i Troms og Finnmark og Norge for øvrig. Dette er teknologi som kan eksporteres til andre land med skredfare, sier prosjektleder Espen Lauvlund Nilsen i en pressemelding.

I skarp konkurranse med 37 andre søkere, har prosjektgruppen i samferdselsdivisjonen i Troms og Finnmark fylkeskommune fått 10,3 millioner kroner av en totalpott på 100 millioner.

Pengene skal gå til bedre løsninger for å oppdage skred over vei, sikre umiddelbar stenging og varsling. Tilsvarende varslingssystemer finnes ikke i dag, og vil redusere faren for at liv går tapt, ifølge prosjektlederen.

– Kjosen-ulykken med fem omkomne i 2000, der en buss kjørte inn et område der veien var stengt av et skred – og et naboskred traff bussen, kunne vært unngått med teknologi som hadde detektert skredet og varslet VTS, entreprenør og reisende, sier Nilsen.

Disse åtte prosjektene får støtte fra Innovasjon Norge Ekspandér faktaboks Kristiansand kommune: felles løsning for trygghets- og varslingsteknologi, digital hjemmeoppfølging og velferdsteknologi for barn og unge.

felles løsning for trygghets- og varslingsteknologi, digital hjemmeoppfølging og velferdsteknologi for barn og unge. Oslo universitetssykehus: verktøy for sanntidsregistrering av operasjonsvirksomhet, planlegge og styre operasjonsvirksomhet i sykehus.

verktøy for sanntidsregistrering av operasjonsvirksomhet, planlegge og styre operasjonsvirksomhet i sykehus. St. Olavs hospital: automatisert, kontaktløs, kontinuerlig måling av vitale parametre, for å overvåke pasientene og vurdere hastegrad og prioritering.

automatisert, kontaktløs, kontinuerlig måling av vitale parametre, for å overvåke pasientene og vurdere hastegrad og prioritering. Avinor: løsninger som kan automatisere bagasjehåndtering mellom bagasjehall og fly.

løsninger som kan automatisere bagasjehåndtering mellom bagasjehall og fly. Forsvarsbygg: innovasjon mellom flyttbare, modulbaserte løsninger og prefabrikasjon. Målet er raskt å tilpasse seg endrede behov, lavere kostnader og miljøgevinst gjennom færre omfattende ombygginger og nybygg, og valg av lavutslippsløsninger.

innovasjon mellom flyttbare, modulbaserte løsninger og prefabrikasjon. Målet er raskt å tilpasse seg endrede behov, lavere kostnader og miljøgevinst gjennom færre omfattende ombygginger og nybygg, og valg av lavutslippsløsninger. Kystverket: øke sjøsikkerheten med portabel sensorteknologi tilpasset Kystverket og Lostjenestens behov.

øke sjøsikkerheten med portabel sensorteknologi tilpasset Kystverket og Lostjenestens behov. Troms og Finnmark fylkeskommune: løsninger for å oppdage skred over vei, sikre umiddelbar stenging og varsling for å redusere risikoen for liv og helse.

løsninger for å oppdage skred over vei, sikre umiddelbar stenging og varsling for å redusere risikoen for liv og helse. Trøndelag fylkeskommune: plattform for gjenbruk av byggematerialer for å etablere en sirkulær og bærekraftig verdikjede for masser fra bygg- og infrastrukturprosjekter. Kilde: Innovasjon Norge

Jordskredet i Alta feide åtte bygninger på sjøen. Nå skal 10,3 millioner kroner fra Innovasjon Norge gå til bedre løsninger for å oppdage, sikre, stenge og varsle om skred. Foto: CHRISTIAN KRAKENES

Skaper næringslivssamarbeid

Også i Trøndelag er jubelen stor. Fylket får til sammen 20 millioner kroner.

10 millioner går til akutten ved St. Olavs hospital for å kunne overvåke pasientenes tilstand automatisk. Mens Trøndelag fylkeskommune får samme sum til å skape et digitalt system som gjør det lettere å gjenbruke byggematerialer.

– Dette er artig for oss i Trøndelag. Vi har med oss Oslo undervisningsbygg og Oslo omsorgsbygg i et prosjekt som skal sørge for å fart i gjenbruk av byggematerialer, sier eiendomssjef Rune Venås i Trøndelag fylkeskommune til NRK.

Han forteller at byggematerialer er en vesentlig kilde til klimagassutslipp. Og at den nye digitale plattformen vil være et slags Finn.no – for byggematerialer.

– I år var det veldig hard konkurranse i søknadene vi fikk inn. De to prosjektene i Trøndelag har stort potensial for næringslivssamarbeid, og hvor man kan få frem innovative løsninger som kan spres til andre offentlige aktører i Norge og utlandet, sier seniorrådgiver i Innovasjon Norge, Sunniva Fjelde.

Eiendomssjef Rune Venås i Trøndelag fylkeskommune jubler over 10 millioner kroner fra Innovasjon Norge. Foto: Stein Lorentzen / NRK

Løser samfunnsutfordringer

Totalt åtte prosjekter har fått innvilget støtte på mellom 8 og 15 millioner kroner hver.

I tillegg til skredvarsling og gjenbruk av byggematerialer, skal Kystverkets lostjeneste og Avinors bagasjehåndtering forbedres.

Fellestrekket er at prosjektene skal ruste offentlig sektor for morgendagens utfordringer, ifølge næringsminister Iselin Nybø (V).

– Disse prosjektene er gode eksempler på hvordan samarbeid mellom det offentlige og private kan løse samfunnsutfordringer. Dette er viktig for å fremme nyskapning og bidra til en raskere omstilling, sier Nybø.