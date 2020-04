Styrene i de to selskapene har nå bestemt seg for å starte forhandlinger om å fusjonere nettselskapene Nordlandsnett og Torms Kraft Nett.

Blant de største

Etter fusjonen vil dette bli Norges sjette største nettselskap. Det får en antatt verdi på cirka fem milliarder kroner.

– Elektrifiseringen av Nord-Norge kan ikke skje uten kompetente og finansielt sterke nettselskap. Kravene til tjenester og kapasitet i nettet vårt øker i rask takt og gjør at god nettdrift danner selve grunnlaget for all næringsutvikling. Med dette grepet plasserer vekstmotorene Tromsø og Bodø seg i førersetet – sammen - for å skape de beste tjenestene og den laveste nettleien for husholdningene og næringslivet i våre konsesjonsområder, sier konsernsjef i Troms Kraft, Semming Semmingsen i ei pressemelding.

Det nye nettselskapet får hovedkontor i Bodø. Troms Kraft skal eie 60 prosent av aksjene, mens Bodø Energi skal eie 36 prosent. Energiselskapet Dragefossen på Rognan i Nordland vil eie fire prosent.

– Det er store bevegelser på nettsida blant landets kraftselskap. Det er gjennomført store fusjoner på Østlandet og i Trøndelag, dette kommer vi til å se i våre områder også. Vi kommer derfor utviklingen i møte med å etablere dette tette samarbeidet mellom to av de største aktørene i nord. Sammen har vi den kompetansen og kapitalen som trengs for å ta steget inn i et fornybart, fullelektrisk nord, sier Arne Juell, konsernsjef i Bodø Energi.

De to selskapene har til sammen 120 000 kunder.

Ingen mister jobben

Det er foreløpig ingen planer om å kutte i bemanningen i forbindelse med fusjonen.

