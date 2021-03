– Vårt budskap er enkelt, ikke reis kollektivt – hvis det ikke er helt nødvendig. Må man reise kollektivt, bruk munnbind, sier fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen (Ap).



Beskjeden kommer etter de nye nasjonale anbefalingene og reglene i landet, og i samråd med smittevernapparatet i Tromsø kommune.

At enmetersregelen nå blir dobbelt så lang er en av grunnene til at Troms fylkestrafikk nå fraråder kollektivreiser.

– Det er vanskelig å opprettholde to meter avstand når man reiser kollektivt. Derfor har vi gått ut med denne anbefalingen, sier Kurt Bones, daglig leder i Troms fylkestrafikk.

Han presiserer at kollektivtilbudet vil bli det samme, selv om de anbefaler folk å la vær å reise kollektivt.

– Nye utfordringer

De nye avstandsanbefalingene på to meter vil ikke bare være utfordrende om bord i buss eller båt, ifølge en pressemelding fra Troms fylkestrafikk.

Det vil også være vanskelig ved på- og avstigning, eller når man oppholder seg på holdeplasser, knutepunkt eller kollektivterminaler.

Troms fylkestrafikk har allerede erfart at det er vanskelig å overholde enmetersregelen om bord når man reiser kollektivt. Uavhengig av når man reiser, eller hvilket transportmiddel som benyttes.

De nye reiserådene gjelder fra 25. mars til 12. april.

Anbefaling om en meters avstand er nå blitt til to. Du trenger javascript for å se video. Anbefaling om en meters avstand er nå blitt til to.

Bekymret for påska

Troms fylkestrafikk er bekymret for at det vil være stor trengsel i påska, på grunn av økt reiseaktivitet. Derfor ber de nå folk vurdere om reisen er nødvendig. De presiserer at torsdag og fredag før påske er tradisjonelt dager med økt reiseaktivitet.

– Vi er naturlig nok bekymret for påskeutfarten, ettersom vi vet at det er mange som normalt ville reist med oss i denne perioden. Vår oppfordring er derfor å nøye vurdere reisens nødvendighet, og så langt det er mulig, unngå å reise kollektivt, sier fylkesråden.

Det presiseres at oppfordringen om å unngå kollektivtrafikk er kun en anbefaling og et råd, på lik linje med anbefalingene fra nasjonale myndigheter.

Reisende på ferger i perioden 25. mars til og med 12. april, oppfordres til å sitte i bilen under hele overfarten.