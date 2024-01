– Trening er sosialt, og det er gøy å sette seg mål og nå dem, sier Temine Johnsen (17) til NRK.

Hun og venninnene Mari Jakobsen (17) er på vei til dagens styrketreningsøkt på Sats Langnes i Tromsø.

Jakobsen meldte seg inn på Sats for tre år siden, etter å ha blitt påvirket av vennegjengen.

– Jeg oppdaget at trening på studio var noe for meg, så jeg har fortsatt, sier hun til NRK, og legger til:

– Det har kanskje blitt litt trendy.

Mari Jakobsen (17) har trent på Sats de siste tre årene. Foto: Mathias Sommerseth Kjellmo / NRK

Økende trend

Og nettopp det er det undersøkelser som underbygger.

Ungdata-undersøkelsen fra 2022, som er gjennomført blant mer enn 100.000 elever på ungdoms- og videregående skole i hele landet, viser en klar økning i bruken av treningsstudio blant unge – særlig gutter.

På videregående oppga 47 prosent av jentene og 56 prosent av guttene at de trener ukentlig på studio i 2022.

Det er en markant økning fra 2014–2016. Da sa 42 prosent av jentene og 45 prosent av guttene på ungdomstrinnet at de trente ukentlig på studio.

Samtidig har andelen som driver med organisert idrett falt, mest blant jentene. ​

Selv om det er flere gutter enn jenter som sier at de trener ukentlig på studio, viser undersøkelser om unges interesser en litt annen trend.

UNG2024-rapporten fra Opinion, som kom i høst, viser at styrketrening er blant favorittinteressene til unge.

Trenden er størst blant jenter. 34 prosent oppgir å være interessert i treningsformen, mot 28 prosent av guttene.

Rundt en av tre unge oppgir styrketrening som en fritidsinteresse. Foto: Mathias Sommerseth Kjellmo / NRK

Må avvise barn i 12-årsalderen

​​​Også blant de yngste øker interessen for studiotrening.

Allerede på åttendetrinn, i 12-14-årsalderen, oppgir 18 prosent at de trener på studio hver uke.

Marianne Rørnes, driftsansvarlig i treningssenterkjeden Feel24, forteller at de får spørsmål fra foreldre som vil ta med barn helt ned i 10-12-årsalderen på trening.

Marianne Rørnes, driftsansvarlig i Feel24, forteller at de må avvise barn som vil trene hos dem fordi de er for unge. Foto: Mathias Sommerseth Kjellmo / NRK

– Vi må dessverre si nei. Reglene våre er at du må være 14 år for å trene med voksne og 16 for å trene alene.

Grunnen til at de har aldersgrenser er fordi sentrene ikke alltid er bemannet.

– Men vi følger med på utviklingen og hva vi kan gjøre for å tilby gode treningstilbud for flere.

– Ikke minivoksne

Svein Arne Pettersen er professor i idrettsvitenskap ved UiT – Norges arktiske universitet. Han avviser myten om at styrketrening kan hemme vekst hos barn og unge.

– Det stemmer nok at det har vært en oppfatning, men det er ingen støtte for dette i forskningen, sier Pettersen.

Det er tvert imot veldig sunt å drive styrketrening, mener forskeren. Blant annet er det viktig for beinhelsa, også for de yngste.

– Men fra mitt ståsted er det meningsløst for barn å gå inn i styrkerommet. De kan drive styrketrening i mer lekpregede former.

Svein Arne Pettersen, professor i idrettsvitenskap ved UiT. Foto: UiT

Pettersen påpeker at det kan være større fare for skader på grunn av tunge vekter og maskiner barn ikke nødvendigvis behersker.

Christine Holm Moseid, forsker ved Senter for idrettsskadeforskning, er enig i at det i utgangspunktet er flott at barn og ungdom vil trene.

– Den store utfordringen er jo tvert om at mange trener og beveger seg for lite, sier Christine Holm Moseid, forsker ved Senter for idrettsskadeforskning.

Men:

– Barn er ikke minivoksne, og skal heller ikke trene som voksne.

Christine Holm Moseid, forsker ved Senter for idrettsskadeforskning. Foto: NiH

Hun understreker at god veiledning og riktig kunnskap om trening er enda viktigere for de yngste, fordi de er mer utsatt for skader under og etter vekstspurten.

– Det er tre ting som er særlig viktig å huske på: Teknikk, kunnskap og et godt treningsprogram. Og så må du være tålmodig, sier Moseid.

Sosial aktivitet

Senterleder ved Sats Tromsø Ida Andrea Nilssen forteller at de ser en vekst i unge som vil trene på treningsstudio.

– Vi har mange medlemmer i videregåendealder, men også yngre, sier Nilssen.

På Sats må du være 15 år for å trene alene, men også barn mellom 11 og 14 får trene på senteret i følge med foresatte. Nilssen forteller at de ser flere som benytter seg av den muligheten.

Hun tror unge bruker treningen også for å være sammen med venner.

– I tillegg til at senteret er et knutepunkt, gir det dem også et felles mål. Ungdommene kan gjøre noe ordentlig sammen, heller enn å bare henge, sier Nilssen, og legger til:

– Det skaper både sunne verdier og god folkehelse.

Ida Andrea Nilssen, senterleder ved Sats Tromsø, ser stadig flere unge på trening. Foto: Mathias Sommerseth Kjellmo / NRK

Rørnes i Feel24 bekrefter at også de ser at stadig flere unge er interessert i styrketrening, spesielt på de minste stedene hvor aktivitetsalternativene er færre.

– De bruker det som et supplement til organisert idrett, men også som en frittstående aktivitet.

Hun tror en av grunnene er at unge vet mye om hva som er sunt for dem.

– Og så er det jo et fellesskap. De har venner som trener og vil gjerne være en del av det.

Inspirert av sosiale medier

Tilbake på Sats på Langnes forteller Johnsen at hun ser stadig flere unge på senteret.

– Det handler nok litt om sosiale medier, hvor mange legger ut treningsrutinene sine, sier hun.

Temine Johnsen (17) ser stadig flere unge på treningssenteret. Foto: Mathias Sommerseth Kjellmo / NRK

17-åringene tror det bidrar til å inspirere unge til å trene styrke.

– De forteller om målene sine og hvordan de når dem, og da får man lyst til å komme dit selv også, sier Jakobsen.

Dermed er også informasjon om trening lettere tilgjengelig for unge nå.

– Når man starter å trene styrke vet man jo ikke helt hva man skal gjøre, men med sosiale medier er det blitt lettere å komme i gang. Man kan bare se på andres treningsprogrammer og la seg inspirere, sier 17-åringen.

17-åringene på Sats tror sosiale medier gjør det lettere for unge å lage sine egne styrketreningsprogrammer. Foto: Mathias Sommerseth Kjellmo / NRK

Moseid ved Senter for idrettsskadeforskning mener unge må tenke gjennom motivasjonen for å drive med trening.

– Trening gjør at du føler deg bedre, og er bra for både kropp og hode. Det er viktig å ha det gøy. Vi vet også at styrketrening er bra trening både for prestasjon og for å forebygge skader, sier hun.

Hun har lånt et sitat fra en kollega, som hun mener er verdt å tenke over:

– Trener du for presentasjon, altså for å se bra ut, eller for prestasjon, altså for å bli bedre på det du driver med?

– Særlig for ungdom er tålmodighet en nøkkel – da både kropp og hode er under utvikling. Derfor skal de heller ikke se ut som, eller trene som voksne.

Hun utfordrer treningssentrene på å sørge for at kompetansen er tilgjengelig for de unge som trener der.