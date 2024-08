– Jeg ser ekstremt sliten ut akkurat nå, men slik får det bare være.

Det sier Jannicke Mikkelsen, da NRK prater med henne fra ei leilighet i Los Angeles.

For selv om hun kan nyte solnedgangen fra verandaen, blir det ikke mye tid til bading på strendene i California.

– Det er 11–14 timer trening hver dag. Vi terper på alt vi kommer til å møte og ikke møte, sier Mikkelsen.

– Det er slitsomt, og jeg føler meg ganske utslitt. Men jeg gleder meg.

Utsikten er det lite å si på, men Mikkelsen ser mest på raketter. Foto: Rolf-Harald Haugen

Mikkelsen blir nemlig Norges første kvinnelige astronaut, og den første som bærer det norske flagget i verdensrommet.

– Jeg gleder meg til å sette det norske flagget på armen og kunne representere landet mitt. Det blir stort.

Ingen andre har gjort det hun og resten av mannskapet snart skal gjøre.

Oppdraget er heller ikke helt uten risiko.

Dette er et skjermbilde fra SpaceX, tatt fra Inspiration4-oppdraget i 2021. Mikkelsen og resten av mannskapet kan forvente seg noe lignende. Foto: AFP

– Vi sitter jo på toppen av en rakett

Oppdraget Mikkelsen skal være med på er privat finansiert av eventyreren Chun Wang fra Malta. Sammen med tre andre, skal Mikkelsen gå i polar bane – 450 kilometer over jordens overflate.

Ferden blir den første i romfartshistorien som skal gå i en slik bane.

Det er mange satellitter som går i bane fra pol til pol, men det er ingen mennesker som har sett jorda fra den vinkelen.

– Jeg har drømt om dette siden jeg var fem år. Jeg trodde aldri denne drømmen skulle gå i oppfyllelse, sier Mikkelsen.

Hun har tidligere vært med på ekspedisjoner som innebærer en viss risiko, og legger ikke skjul på det hun nå skal gjøre kan være farlig.

– Det er en ekspedisjon som har en risikomargin, for å si det mildt. Vi sitter jo på toppen av en rakett, sier Mikkelsen.

Slik så det ut i 2021 da et Dragon-romfartøy ble skutt ut i verdensrommet av en Falcon 9 rakett. Mikkelsen skal dra i samme type romfartøy. Foto: - / AFP

Dragon-romfartøy fra SpaceX

Til tross for at det innebærer en hvis risiko å bli skutt ut i verdensrommet, føler Mikkelsen seg trygg.

– Jeg har tillit til crewet mitt. Vi har trent ekstremt lenge nå. Og jeg har tillit til meg selv og at sikkerheten blir ivaretatt, sier hun.

Dette er besetningen på Fram2-ekspedisjonen. Fra venstre: Rabea Rogge, Eric Philips, Jannicke Mikkelsen og Chun Wang. Foto: SpaceX/Fram2

Det er det amerikanske romfartsselskapet SpaceX som skal gjennomføre turen.

Mikkelsen og resten av mannskapet må derfor gjennomgå trening ved deres hovedkvarter i Hawtorne i Los Angeles, USA.

– SpaceX vet hva de gjør, og jeg har tillit til den treningen. Men treningen er tøff.

Treningen de går gjennom er ikke den samme som ESA- og Nasa-astronauter gjør, men det er trening for å kunne være besetning i et Dragon-romfartøy fra SpaceX.

Dersom alt går etter plan, kan de bli sendt ut i verdensrommet før året er omme.

Jannicke Mikkelsen kan ende opp i verdensrommet før året er omme. Foto: Jannicke Mikkelsen / PRIVAT

Les også: Europeisk satellitt skal styres fra Tromsø: Kan gi bedre værmelding i hele verden.

Skal vinke hjem

Dette vil ble det sjette kommersielle oppdraget til et Dragon-romfartøy, og vil bli skutt ut i verdensrommet av en Falcon 9 rakett.

Oppdraget har fått navnet Fram2, oppkalt etter seilskuten som polarheltene Roald Amundsen og Fridtjof Nansen brukte på sine polferder.

Den arven er Mikkelsen glad for å videreføre.

– De er fortsatt verdenskjent i dag, 100 år etter at de reiste til både Nordpolen og Sørpolen. Men det de fleste kanskje ikke får med seg, er at de samlet inn ekstremt viktige data for å utvide kunnskapen vår, sier hun.

– Det vi skal også gjøre på Fram2-ferden. Vi kommer til å samle inn ekstremt viktige data som vil fremme kunnskapen vår om polområdene.

Slik kan det se ut, når Mikkelsen og de andre er i rommet. Illustrasjon: Inspiration4

Og mens Mikkelsen og de andre astronautene samler inn kunnskap, blir de også de første som får se Nord-Norge og Svalbard fra lav jordbane.

– Jeg har jobbet hardt og lenge for dette, og det føles uvirkelig at dagen endelig har kommet, sier Mikkelsen.

Og hun vet hva hun skal gjøre, når hun endelig kommer seg 400 kilometer over jordas overflate.

– Jeg skal vinke hjem og jeg skal vinke til alle som bor på Svalbard. Jeg skal vinke til alle jeg kjenner.

Mikkelsen ser opp mot stjernene. Om ikke så altfor lenge, ser hun ned fra stjernene. Foto: Rolf-Harald Haugen

Jannicke Mikkelsen er også frilanser for NRK på Svalbard.