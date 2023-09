7. desember i 2022 var en barnehage på tur i området Berg i Tromsø kommune. Barna hadde fått beskjed om å se etter nissen, og spor ledet dem til en kjellerluke.

En av de ansatte i barnehagen åpnet luka i grunnmuren og så en bag innenfor åpningen. De åpnet bagen, observerte det de trodde var narkotika og kontaktet så politiet.

Politiet kom til stedet og det viste seg etter hvert at det var hele 4795 gram amfetamin, 695 gram kokain og 562 gram hasj i bagen.

Politiet har avdekket stor narkotikasak i Tromsø: Politiet har avdekket stor narkotikasak i Tromsø

Erstattet innholdet i bagen

Politiet erstattet narkotikaen i bagen og plasserte den så tilbake på samme sted. De satte så opp politiovervåkning av området og ventet på at bagen skulle bli hentet.

Og det ble den. Om kvelden samme dag dukket to menn opp i en taxi. Den ene ble pågrepet av politiet, mens den andre mannen rømte og ble pågrepet en time etterpå.

Politiet gjorde beslag av til sammen 562 gram hasj. Her veier de opp en stor del av partiet. Foto: Politiet

Det ble etter hvert tatt ut tiltale mot tre menn i saken – alle i 20-årene.

I forrige uke var det rettssak mot dem i Nord-Troms og Senja tingrett i Tromsø. Det politiet mente var hovedpersonen erkjente straffskyld etter tiltalen, mens den andre tiltalte avviste straffskyld. Den tredje personen erkjente straffskyld for oppbevaring av en mindre mengde narkotika.

Deler av narkotikaen var vakuumpakket, og hadde eget «merkevarenavn». Foto: Politiet

Over fem års fengsel

Nå er dommene fra Nord-Troms og Senja tingrett klare.

Tiltalte nummer en, en mann i 20-årene, er dømt til fengsel i fem år og tre måneder. Han får også inndratt 258.100 kroner.

Den andre tiltalte mannen, også han i 20-årene, er dømt til fengsel i tre år.

Den tredje tiltalte mannen, også han i 20-årene, er dømt til fengsel i seksti dager.

I tillegg må tiltalte nummer en tåle inndragning av en mobiltelefon, en kjøkkenvekt, vakuummaskin fra Clas Ohlson, vakuumposer og en sort bag.

Statsadvokat Tor Børge Nordmo var aktor da saken gikk for retten. Foto: Aurora Berg / NRK

Straffene er lavere enn det aktor Tor Børge Nordmo la ned påstand om. Han opplyser til NRK at han nettopp har fått og lest dommen.

– Vi ser at straffen er en god del lavere på en av de tiltalte enn det vi ba om. Det får vi ta til etterretning, og så får vi vurdere om vi skal anke. Men det har jeg ikke bestemt meg for enda, sier Nordmo.

Aktor ba om fengsel i fem år og 11 måneder for tiltalte nummer en, fengsel i fem år og tre måneder for tiltalte nummer to, og fengsel i to år og åtte måneder for den tredje tiltalte.