Tråleren som havnet i fjæra manglet alarmsystem

25. juni grunnstøtte den russiske tråleren «Kokshaysk» utenfor Arnøya i Troms.

Nå viser det seg at tråleren ikke hadde nødvendig alarmsystem som kunne avverget ulykken.

Overstyrmannen på tråleren har i etterkant erkjent uaktsom navigering da han sovnet på vakt.

Han er siktet for brudd på skipssikkerhetsloven, og risikerer bøter eller fengsel inntil to år.

Krav om brovaktalarm på norske fartøy

Siden 1. juli 1997 har det vært et krav om at alle norske fiskefartøy av en viss størrelse skal ha en såkalt brovaktalarm.

Brovaktalarmen skal passe på at de som har vakt på skipets bro ikke skal sovne eller være for lenge borte.

Slepestreken viser hvordan tråleren holdt stø kurs rett mot fastlandet. Overstyrmannen har erkjent uaktsom navigering da han sovnet på vakt. Foto: SKJERMDUMP

Dersom vedkommende ikke kvitterer ut alarmen, vil det gå alarm på flere andre steder på båten.

Kravet om brovaktalarm er også i utgangspunktet et internasjonalt krav, men flaggstater har mulighet til å unnta sine fiskefartøy fra dette ved å ikke ta det inn i sitt nasjonale regelverk.

– Grunnstøtinga utenfor Arnøya hadde ikke skjedd dersom de hadde hatt et brovaktssystem, sier Jørgensen.

– Ikke vurdert å skjerpe kravet

Sjøfartsdirektoratet understreker at det ikke er brovaktalarm alene som sørger for at det ikke går galt for fartøy.

– Faktorer som ordentlig vakthold, at hviletid overholdes og at man har gode arbeidsforhold og rutiner sørger for at skipet driftes på en trygg måte, sier fungerende kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet, Marit Nilsen.

– Brovaktalarm er en sikkerhetsbarriere som kun skal være nødvendig dersom flere andre barrierer har sviktet. I Norge har vi bestemt at norske fiskefartøy skal ha brovaktalarm dersom de er utstyrt med autopilot, men vi vet ikke om dette er tilfellet i Russland.

Antall grunnstøtinger på næringsfartøy i Norge de siste fem årene: År 2015 2016 2017 2018 2019 Antall grunnstøtinger 88 91 95 89 72

– Har Sjøfartsdirektoratet vurdert å skjerpe kravet om brovaktsalarm for utenlandske fartøy som opererer i norske farvann?

– Det er ikke noe vi har diskutert. De alle fleste fartøy er omfattet av krav om brovaktalarm, i henhold til de internasjonale reglene. Da er det eventuelt utenlandske fiskefartøy som potensielt ikke har brovaktalarm, selv om dette er ganske standard utstyr, sier Nilsen og legger til at det er svært få utenlandske fiskefartøy som opererer nær Norskekysten.

Promillesvarene til kapteinen og overstyrmannen er ventet innen et par uker. Foto: Edmund Johnsen

– Ser alvorlig på denne type overtredelser

Det er tatt blodprøve av både kapteinen og overstyrmannen på den russiske tråleren. Prøvene er sendt til Oslo universitetssykehus for analyse.

Påtalejurist Ronny Jørgensen sier de håper på å få ferdigstilt saken så snart som mulig.

– Vi ser veldig alvorlig på denne type overtredelse av skipssikkerhetsloven. Dette var en navigasjon som veldig lett fått kunne fått mer alvorlige følger enn det fikk.

Svaret på promilleprøvene er ventet å komme innen et par uker.