Torskebestanden er på vei nedover og havforskerne på norsk og russisk side mener fiskekvoten må reduseres med 20 prosent. Bjarte Bogstad, bestandsansvarlig for nordøstarktisk torsk ved Havforskningsinstituttet, sier til Fiskeribladet at dette er nødvendig for å stabilisere bestanden.