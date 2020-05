Ble mann på Facebook for å slippe målrettet reklame

Det har vært mye snakk om personvern, datainnsamling og datalagring den siste tiden.

Først med lanseringen av Folkehelseinsituttets smittevernapp. Deretter NRKs avsløringer om hvordan nordmenns bevegelser samles inn gjennom ulike apper og selges videre på det åpne markedet.

Debatten har også ført til at Toril Bakken Kåven delte sin personlige opplevelse med sporing på nettet. For flere år siden byttet kjønn på Facebook - for å slippe målrettet reklame.

– I samme sekund som jeg endret fra dame til mann, dukket det opp annonser for verktøy, byggevarer og treningsstudio, sier Bakken Kåven.

– Det var veldig morsomt, for det var så målrettet. Siden jeg hadde vært i en byggefase i lang tid, og egentlig er mer praktisk anlagt, så passet det meg veldig godt å være mann, sier hun lattermildt.

Administrernede direktør Peggy Sandbekken i Norsk senter for informasjonssikring (Norsis) bekrefter at det er mange som overvåker oss.

– Alt vi liker, trykker på og ser på, er med på å skape en profil av oss. Da vil vi få reklame som er tilpasset oss. Har du søkt etter hotellrom i London, vil du oppleve å få reklame mot det etterpå, sier Sandbekken.

Smittestopp-appen har fått mye kritikk for personvernet. Datatilsynet følger nå med på utviklingen og bruken av appen Foto: Folkehelseinstituttet

– Ta kontroll selv

Sandbekken mener nordmenn fremdeles har mye å lære om personvern. Derfor er NRKs avsløringer om mobilsporing svært viktig.

– Vi bruker stemmestyrte høyttalere og omgir oss med flere digitale duppedingser. Vi har nok kanskje et litt naivt forhold til hva som blir lagret og brukt, sier Sandbekken.

Peggy Sandbekken i Norsis ber folk sette seg inn i hvilke tillatelser de gir apper. Foto: Privat

Ifølge Norsis-direktøren setter den nye personvernforordningen strengere krav til leverandørene, men sier at folk må passe på selv.

– Sjekk personverninnstillinger på apper og sett deg inn i hvordan du kan ta kontroll på hva slags informasjon som blir delt om deg, sier Norsis-direktøren.

Hun mener vi generelt sett bør være skeptiske til hva vi deler - og alltid bruke passord med tofaktorautentisering.

– Det ligger mye penger i markedsføring. Så informasjonen om deg og meg har jo veldig stor verdi for noen.

Mange apper på mobilen øker sannsynligheten for at noen av disse er laget for å dele data om hvor du befinner deg til enhver tid Grafikk: NRK. Flytfoto: Gooogle Earth

Stereotypiske kjønnsroller

Grunnen til at Bakken Kåven byttet kjønn på nettstedet var for å få mindre reklame rettet mot kvinner.

– Det var slankeprodukter, sminke og klær. Og etter hvert da jeg begynte å bli litt eldre, kom det reklame for rynkekremer. Det var jo helt skrekkelig.

Hun har også eksperimentert med sivilstatus. Da hun endret fra singel til gift, dukket det opp reklame for utro-datingsider.

Nå i mai endret hun kjønn, og er tilbake som kvinne, men får færre målrettede annonser. Ifølge Bakken Kåven er det fordi hun har blitt flinkere til å passe på hvilke tillatelser hun gir nettstedet.

– Jeg fikk fred fra dem. I alle fall litt, sier Bakken Kåven.