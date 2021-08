Forrige uke besøkte SV-nestlederen Karlsøy sykehjem som ligger på Hansnes i Nord-Troms.

Da de lyste ut sommervikar-stillinger i år mottok de så godt som ingen søknader fra personer over 18 år.

Det mener Torgeir Knag Fylkesnes illustrerer et større problem:

– Det er en kolossal bemanningskrise i hele landet, også er det spesielt utfordrende i distriktene og i Nord-Norge.

Ordfører på dagtid – sykepleier på kveldstid

For varaordfører og sykepleier Parabaran Rajalingam (SV) ble sommerferien tilbrakt på jobb, men ikke kun som fungerende ordfører. Han har tatt ekstravakter på kommunens sykehjem.

– Da de ringte og spurte om jeg kunne hjelpe til i sommer var det vanskelig å si nei fordi jeg vet hvordan det er å være uten fagfolk på jobb, sier Rajalingam.

– Hvis du ikke har fagfolk blir det veldig kaotisk, og hvis du er alene og må springe fra den ene avdelinga til den andre blir man utslitt.

LANGE DAGER: Ordfører i Karlsøy Parabaran Rajalingam (SV) har brukt fritida si på sykehjemmet i sommer. Foto: Anne Sofie Rønnfeldt / NRK

Kommunesektorens arbeidsgivermonitor fra september 2019 viser at tre av fire kommuner sier det er ganske eller meget utfordrende å rekruttere sykepleiere.

Over hele landet mangler det i dag om lag 6000 sykepleiere. I løpet av 15 år forventes det at tallet kan bli så høyt som 28.000, ifølge SSB.

– Regjeringen har åpenbart svikta

SV-nestlederen mener regjeringa har gått med åpne øyne inn i det han kaller en krise i helsevesenet.

– Dette er deres ansvar, og når man ser den krisa som er nå, så er det åpenbart at de har sviktet.

De burde ha økt studieplasser og tatt folk som slutter på alvor ved å gi dem bedre lønns- og arbeidsvilkår, mener Fylkesnes.

Han tar til orde for en snuoperasjon dersom det blir regjeringsskifte. Det innebærer å innføre en bemanningsnorm på sykehjemmene og lønnsøkning til de ansatte.

I dag finnes det ingen nasjonal bemanningsnorm – altså regler for hvor mange ansatte et sykehjem skal ha på jobb per beboer. SV har ikke et konkret tall på hvor mange det skal være, men sier det skal fastsettes av fagfolk.

– Jeg mener ikke at vi har sviktet på den fronten, men det er utfordringer med rekrutteringa, særlig i distriktene, sier Erlend Svardal Bøe, som er førstekandidat for Troms Høyre.

Han peker på en rekke tiltak regjeringa har gjort for å øke kompetansen i helsevesenet, slik som å øke antall studieplasser. Og synes SV bør se seg selv i speilet før de kritiserer Høyre.

– Kommunene har også et ansvar her. I Tromsø der SV har styrt i seks år, er det store utfordringer i helse- og omsorgssektoren. Blant annet med rekruttering og omdømme, sier Bøe.

Og legger til:

– Jeg har hørt om sykepleiere som har sluttet på grunn av stor usikkerhet og mangel på faglig utvikling som etter- og videreutdanning.

Erlend Svardal Bøe mener SV bør se seg selv i speilet i stedet for å kritisere regjeringa. Foto: Tora Kyllingstad / NRK

Utfordringa med få sykepleiere i distriktene, mener Bøe ikke kan løses med å innføre en bemanningsnorm. Det kan heller føre til uheldige konsekvenser, sier han.

– Det må være behovet som styrer dette og ikke en fastsatt ramme på forhånd. Det vil være ulike behov på ulike sykehjem og avdelinger. Jeg ønsker ikke en bemanningsnorm.

Bøe sier Høyre heller vil opprette flere desentraliserte studieplasser for sykepleiestudenter. I tillegg til å sikre flere sykepleiere hele stillinger.

– Også må man jo lytte til de ansatte og Norsk Sykepleierforbund, sier Bøe og peker på saker der ansatte i helsesektoren har sendt inn varsler om for dårlig bemanning, som han mener blant annet SV ikke har tatt på alvor.

Er håpefull, men vil ikke gi løfter

– Er ikke dette et problem dagens regjering har arvet etter den rødgrønne regjeringa helt tilbake til 2013?

– Man mangla helsefagfolk da også, men denne krisa har eksplodert siden. Den har gått fra å være begrenset, til å bli omfattende, sier Fylkesnes.

Han vil ikke love noe før valget, men sier at både Arbeiderpartiet og Senterpartiet har vært positive de gangene SV har stilt forslag på Stortinget om en bemanningsnorm.

– Det er vanskelig å love noe på vegne av andre partier som vi eventuelt må samarbeide med, men vi kjemper for det og er optimister.