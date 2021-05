«Jeg har bestemt meg for at når denne sesongen er over, så legger jeg opp fra profesjonell fotball» skriver Tore Reginiussen (35).

Altaværingen spiller for øyeblikket som forsvarer for FC St. Pauli. Før det spilte han åtte år i Rosenborg. Han vant fire seriegull med klubben.

Reginiussen har også spilt 31 landskamper for Norge.

«Det har vært en utrolig reise med endeløse høydepunkter og erfaringer. Jeg vil alltid være takknemlig for alt dette spillet har gitt meg, og alle menneskene jeg har møtt på veien. Det er en tid for alt, og nå er tiden inne for å gå videre til et nytt kapittel i livet», skriver Reginiussen videre på innlegget han har delt på Instagramkontoen sin.

Foto: Skjermdump

Takker familien for støtten

Han startet sin karriere i Tromsø i 2006.

Videre i innlegget der han formidler til fansen at denne sesongen blir den siste, peker han på at selv om oppholdet i St. Pauli og Hamburg blir kortvarig, så har han likt seg godt der.

«Det blir et fint sted å ende karrieren», skriver han.

«Jeg skylder en stor takk til alle som har vært en del av min tid i fotballen, og spesielt familien som alltid har gitt meg deres fulle støtte», skriver Tore Reginiussen.

Tore Reginiussen startet sin proffkarriere i Tromsø. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Hylles av fotballvenner

Roger Finjord, leder for Finnmark fotballkrets, tidligere trener på Alta IF og senere for kvinnelandslaget, sier til NRK at det er en bauta som nå legger opp.

– En bauta som har representert Finnmark med stor, stor stolthet hele veien. En fantastisk gutt, en fantastisk mann, som har hatt beina på bakken samtidig som han har hentet trofeer, sier Finjord.

– En kapteinstype både på- og utenfor banen, fra han var en ung gutt i Alta, til han ble det for Rosenborg og for landslaget.

Roger Finjord, som også er finnmarking, hyller Tore Reginiussen som en et fantastisk menneske og fotballtalent. Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

En annen finnmarking og fotballveteran som hyller Reginiussen er Morten Gamst Pedersen.

– Det er en god spiller som nå legger skoene på hylla. Han er en fantastisk person og en god fotballspiller. Han har hatt en vanvittig god karriere, og han var den beste forsvarsspilleren i eliteserien de siste årene, sier Gamst Pedersen.

Gamst Pedersen har spilt med Reginiussen både i Rosenborg og på landslaget.

– Han er en kompromissløs spiller som setter høye krav og hater å tape. Han har visst hva som trengs for å være en god spiller.

Sigurd Rushfeldt og Morten Gamst Pedersen på fotballskole for Vadsøs unge spillere i 2006. Foto: Knut-Sverre Horn

– God humor og godt humør

– Det er en av de virkelig store fra Nord-Norge, ja, fra Norge også, sier tidligere landslagsspiller Sigurd Rushfeldt fra Kirkenes.

– Han slutter litt tidlig, syns jeg, men han kjenner nok selv best når det er best å gi seg.

Reginiussen og Rushfelt spilte sammen for TIL på 2000-tallet. Da var Rushfelt veteran og Reginiussen ung og lovende.

– Han har vært stabilt god og levert varene i år etter år. En bidragsyter i alle klubber. Det er sånne typer man må ha på laget for å lykkes. Han er god på å dra andre med seg. En fyr med godt humør og god humor, men også hardtarbeidende og seriøs, sier Rushfeldt.

Tore Reginiussen ble kåret til årets spiller i eliteserien i fotball for menn 2017. Her intervjues han av Carsten Skjelbreid. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

– Åpen returbillett til Finnmark

Nå som fotballskoene legges på hylla, ønsker Roger Finjord Reginiussen hjertelig velkommen tilbake til Finnmark.

– For å si det sånn. Da Tore dro fra Finnmark for å spille for TIL, så fikk han en åpen returbillett hjem. Den har han ikke benyttet seg av riktig ennå. Men vi håper Tore tar med seg den flotte familien sin tilbake til Finnmark. Og tro meg, når han lander på Alta lufthavn, så står det ganske mange der som vil prate med ham og hvordan vi kan benytte oss av hans kompetanse. Tore har noe som vi trenger å lære av, sier Finjord.