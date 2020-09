Tordentalen får etterspill: Må inn på teppet til biskopen

– Det var ting som ble sagt som jeg ikke kan være enig i, og som bryter med mye av det kirken vår står for. Derfor må vi beklage det, og så må jeg ha en samtale med ham, sier biskop i Nord-Hålogaland Olav Øygard.

Sokneprest Bjarne Gustad sjokkerte mange med sin tale til konfirmantene i Máze i Kautokeino 23. august.

Han tok avstand fra abort, homofili og kjønnskorrigerende operasjoner, eller det han kalte «kjønnsskifte».

Gustad synes reaksjonene er forunderlige.

– Det jeg sa, er jo egentlig det som kristne har ment til alle tider. Men det forteller kanskje noe om at vårt land har beveget seg ganske mye bort fra en kristen tankegang og lovgivning, sier han til NRK.

Feil fokus

Biskop Olav Øygard sier unnskyld til konfirmantene og vil ha en prat med sognepresten i Kautokeino. Foto: Den norske kirke

Presten i Kautokeino blir nå innkalt til en samtale om gudstjenesten 23. august, sier biskop Øygard.

– Hva vil du si til presten?

– En personalsamtale med en ansatt tar vi bak lukkede dører. Det som er kinkig og ganske leit, er at talen er brukt til å komme med veldig sterke synspunkter på ting som skjer i samfunnet, og som fort kan oppleves som sårende for dem som sitter i kirken, sier Øygard.

– Konfirmasjonsgudstjenesten har ikke fått fokus på gleden ved at ungdommen blir konfirmert, men mer sorg og bekymring for det presten mener er galt i samfunnet vårt. Det blir feil fokus, og derfor må vi beklage det.

– Hvor kraftige konsekvenser kan det få for presten?

– Jeg tror ikke vi snakker om kraftige konsekvenser. Nå skal vi snakke sammen, så får vi se hva vi gjør videre.

Det er talen sogneprest Bjarne Gustad holdt til konfirmantene 23. august som har skapt rabalder. Foto: SKJERMDUMP / GUOVDAGEAINNU LAGASRADIO

Ser fram til praten

Sogneprest Bjarne Gustad sier han ser fram til å prate med biskopen.

– Han er en vennlig og hyggelig mann, så det blir fint med en prat, sier han til NRK

Selv mener han at prekenen var trygt innenfor kirkens lære.

– Jeg forstår egentlig ikke hva biskopen skal kunne være uenig i. Det er kanskje noen av formuleringene som kunne vært annerledes. Men det jeg sa er ledet rett ut fra budene.

– Vi lever i en læstadiansk menighet i Finnmark. Kanskje vi har en prekentradisjon her som er litt mer rett fra levra.

Gustad avviser at han har omtalt homofili som synd.

– Men at to menn gifter seg, det har jeg sagt at ikke er etter ekteskapets ordning. Men homofili i seg selv, det har jeg aldri sagt at er synd.

Gustad mener Den norske kirke «for det meste» lærer det som står i Bibelen, men hopper bukk over deler av den.

– Det finnes kanskje noen ting som kanskje var mest aktuelle for 2000 år siden, men stort sett er bibelen veldig aktuell. Og Guds ord er evig og hellig og sant, og det forandrer seg ikke.

Gustad ser ingen grunn til å gå tilbake på noe av det han har sagt.

– Jeg vil ikke beklage Guds ord, fordi det er uforanderlig. Om noen ikke liker det eller føler seg støtt av det, da får de gå til Vårherre med det, og gå en runde med ham og spørre seg selv: Er jeg på riktig vei? Det er jo ikke mine ord. Det er Guds ord.

Gustad sier han har fått mange tilbakemeldinger med støtte etter medieoppstyret om prekenen.

