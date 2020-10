Tør ikke åpne E6 etter steinras: – Vi vet ikke hva som kan komme ned

Tirsdag formiddag starta Statens vegvesen befaring av rasområdet hvor det mandag gikk et steinras ved E6 nær Skibotn.

Raset ble utløst 600 meter oppi fjellsida.

Raset løsna 600 meter oppi fjellveggen. I dag skal en geolog befare området. Foto: Per Nyberg / Asplan Viak

Klokka 11 tirsdag har helikopteret allerede vært to ganger over fjellet, ifølge ordfører Geir Varvik.

Geologene flyr over rasområdet Foto: Geir Varvik

Statsmeteorolog Anita Agrevik tror vinden fra sørøstlig retning og skyer i grensetraktene kan gjøre det vanskelig for tirsdagens befaring.

Sjekke med drone

Seksjonsleder Knut Øvervoll i Statens Vegvesen sier planen er å enten lande på fjellet og fly drone til rasstedet, eller å befare området fra helikopteret.

Ifølge Øvervoll er det ikke en enkel jobb, og de må bruke en del tid på befaringa. Veien vil derfor fortsatt være stengt ei god stund til. Han kan ikke anslå når veien kan tas i bruk igjen.

– Veien er farbar forbi, men vi tør ikke ha trafikk når vi ikke vet hva som kan komme ned, sier Øvervoll.

Seksjonsleder Knut Øvervoll i Statens vegvesen. Foto: Torild Heimdal / Statens vegvesen

Så snart området er klarert vil veien ryddes og åpnes.

– Ikke mer tid å miste

Ordfører i Storfjord, Geir Varvik, sier det ofte går ras i området som nå er stengt. På andre sida av veien skal det ifølge ordføreren ligge en stein på størrelse med et hus fra et tidligere ras.

Området ligger i Nasjonal transportplan for 2018-2029, og ordføreren mener det er på tide å få rassikringa høyere opp på lista.

Yrkessjåfør Johannes Kjølaas tok dette bildet kort tid etter raset gikk mandag. Foto: Johannes Kjølaas

– Vi har ikke mer tid å miste for å få sikra E6. Vi må tenke på det beste for folket, og det beste for folket er å få rassikra området, sier Varvik.

Han sier han vil fortsette å presse på for å få området høyere prioritert i transportplanen.

Konsekvenser

Varvik viser til at ikke bare er området trafikkfarlig, men at det også har konsekvenser for trafikken når veien må stenges.

– All trafikk som skal fra sør via Finland til Tromsø, de har et gedigent problem nå, sier ordføreren.

Enten må tungtransporten sørfra vente i ei timelang fergekø for å komme seg fram, eller så må de snu og kjøre via Sverige og over Bjørnefjell. Ei omkjøring fra rasstedet er på til sammen 135 kilometer. I tillegg kommer en fergetur på 40 minutt. Til sammen vil det ta omtrent tre timer.

Tirsdag er det fortsatt mye kø. Foto: Rolf Jakobsen / NRK

Det skaper også utfordringer for de som bor i kommunen. Varvik vet at det blant anna er barnehageansatte som ikke kommer seg på jobb tirsdag, noe som igjen skaper utfordringer for foreldre.

– De fleste som går på videregående som bor i Skibotn går på Nordkjosbotn videregående skole. De kommer seg ikke på skolen i dag, sier Varvik.

For lite penger

– Slike hendelser er en påminnelse om hvor vi bor, og at vi er et rasutsatt fylke. Særlig Troms, men også deler av Vest-Finnmark, sier fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen.

Denne uka skal rassikringsplanen for Troms og Finnmark fylke behandles, men fylkesråden er klar på at det bevilges for lite penger til rassikring.

– Vi har 115 raspunkter med høy og middels rasfaktor i fylket vårt. I løpet av en femårsperiode, om vi legger til grunn forebygging og kontrollert utløsning av ras, så klarer vi knappe 30 raspunkter, sier Hansen.

Fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen. Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

Hun forklarer at det er statistikk som er det viktigste kriteriet når man skal prioritere hvilke områder som skal rassikres.

Onsdag presenteres statsbudsjettet.

– Vi håper selvfølgelig det er økt satsing på rassikring i statsbudsjettet. Med de klimaendringer vi har, så er det forventa å få ei økning av rasutfordringer, sier Hansen.

Steinras som det i Storfjord viser at infrastrukturen i nord er sårbar mange steder. Veien ble stengt, noe som førte til at ferga måtte kjøre hele natta. Flere bilister måtte snu og kjøre omvei på mange timer for å komme fram.

Fylkesråd Kristina Hansen er også nestleder i interessegruppa for nasjonal rassikring.

– Dette handler om trygghet. Det er viktig for folk og bilister. I verste fall handler det om liv og død, sier hun.

Fortsatt kjøretøy på Lyngseidet

Ferga mellom Lyngseidet og Olderdalen har gått i ett hele natt til tirsdag. Statens vegvesen har fått beskjed om at det ikke er kapasitet til å sette inn flere ferger.

– Vi har hatt folk på dirigering for at det skal gå greit på fergeleiene, sier seksjonsleder Knut Øvervoll.

Skipper Kjell Viggo Berg har hatt ei travel natt på ferga.

– Nattas trafikk har vært hektisk. Vi tømte Olderdalen i 5-tida, men på Lyngseidet står det enda mye tungtrafikk, sier Berg tirsdag morgen.

Matros Oliver Leirbakk var mandag forberedt på at ferga måtte gå hele natta. Foto: Gunnar Grindstein / NRK

Skipperen forteller at det har vært få personbiler på ferga utover natta. Han regner med ferga blir å gå i ett utover formiddagen for å ta unna trafikken fra Lyngseidet.

– Man ser tydelig hvor mye trafikk som går på E6. Det er jo livsnerven, sier Berg.